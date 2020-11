Dupla Sena 2152: veja números sorteados nesta terça, 3 de novembro

A Dupla Sena 2152 paga R$ 550 mil nesta terça-feira (3) para quem acertar o primeiro sorteio da noite.

1º sorteio:

08 – 15 – 36 – 43 – 46 – 50

2º sorteio:

02 – 17 – 30 – 33 – 38 – 40



Quina 5406 – prêmio de R$ 3,2 milhões

Lotofácil 2072 – prêmio de R$ 1, 5 milhão

Lotomania 2123 -prêmio de R$ 1,6 milhão

Dupla Sena 2152 -prêmio de R$ 550 mil

Timemania 1558 -prêmio de R$ 8,3 milhões

Dia de Sorte 377 – prêmio de R$ 900 mil

A aposta mínima na Dupla Sena custa R$ 2,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país.

Também é possível jogar pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Sorteio anterior da Dupla Sena

No concurso anterior da Dupla Sena, ninguém levou o prêmio nos dois sorteios. Cinco apostas fizeram a quadra e levaram R$ 4,6 mil no primeiro concurso. No segundo, 20 acertaram nove dezenas e levaram R$ 4,1 mil.