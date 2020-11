Pix quer aposentar a sua carteira e dar lugar ao celular

Se você acha que já passa muito tempo com o celular na mão para responder mensagens ou tirar fotos, a nova forma de pagamentos e transferências que começa hoje a chegar gradualmente na vida dos brasileiros promete te fazer aposentar a carteira e apontar ainda mais o aparelho telefônico por aí.

É que o Pix insere no país uma opção já bastante comum na China: o uso o QR Code. O quadrado cheio de outros quadradinhos pretos era adotado até então no Brasil mais pelo meio publicitário ou em serviços como cinema e passagens aéreas. Ele funciona como um código de barras mais moderno, que pode ser lido com o auxílio do celular.

As projeções do Banco Central são de que a ferramenta seja utilizada nas compras do dia a dia, para pagar o pão e café de manhã, o tomate na quitanda, as contas de água, luz e condomínio e até para fazer doações para alguém na rua, por que não? Qualquer um cadastrado em bancos ou fintechs do sistema do Banco Central poderá também gerar um QR Code para receber valores. Tanto para pagar ou receber, será necessário antes entrar no aplicativo de sua instituição financeira e selecionar a opção (veja mais detalhes abaixo)

Outra vantagem do novo sistema é custo zero – para pessoas físicas e pequenos empresários – e velocidade praticamente instantânea, o que não é possível atualmente com meios como boleto bancário, Doc ou Ted. Para os empreendedores, é uma opção também mais ágil e barata que as maquininhas.

Claro que toda essa revolução prometida não vai estar já amanhã no mercadinho do lado da sua casa. Nem vai sepultar tão rápido os meios de transferência de dinheiro utilizados hoje em dia. Os primeiros testes com o Pix começam hoje para entre 1% e 5% dos clientes dos bancos e fintechs cadastrados. Quem selecionou esse pequeno grupo foram as próprias instituições, por isso nem o próprio Banco Central sabia até a semana passada se haveria a participação de grandes lojas do varejo ou de empresas públicas de fornecimento de água e luz.

A partir do próxima segunda-feira, novos clientes serão incluídos gradativamente para que, a partir do dia 16, todos tenham acesso às funcionalidades.

Apesar do início restrito para recebimento, qualquer um já pode pagar usando o Pix, se ele estiver disponível para o recebedor. A questão é que poucas pessoas terão como oferecer a opção neste momento.

Entenda como funciona em outros países

O Pix vai colocar o Brasil entre os cerca de 60 países que contam com sistemas de transferências bancárias rápidas e gratuitas.

Cada um deles adota um modelo diferente de operação. No Brasil, como no México, a tecnologia foi implementada pelo Estado. Nos Estados Unidos e na China, foram “players” do mercado, empresas privadas; e na Austrália, por exemplo, é uma rede combinada.

O economista Hyun Song Shin, chefe de pesquisa do Banco de Compensações Internacionais, afirma que o Pix se assemelha ao sistema usado no México pela necessidade de os países aumentarem a competitividade entre os bancos. “São exemplos muito bons do tipo de sistema de pagamento rápido para usuários de varejo. E realmente ajuda a nivelar o campo de jogo competitivo e remediar algumas das imperfeições que podem resultar em custos mais altos para os usuários.”

Consumidor usa QR Code para compras em Beijing, China

A brasileira Fernanda Wendland vive na Alemanha, com sistema pulverizado, e morou por cinco anos na China, onde o mercado é dominado pelos aplicativos WeChat e AliPay. “Aqui [na Alemanha] tem lugares que não aceitam nem cartão de crédito, enquanto na China havia espaços em que não se podia fazer pagamento a não ser com o aplicativo”, compara.

No Reino Unido, o engenheiro Eduardo Fasolin conta que são basicamente três maneiras.“Um tem que inserir o número identificador do banco e o número da conta da pessoa. A outra maneira é utilizar um sistema chamado PayIn, que é basicamente pagar uma conta utilizando o número de celular. E a outra, talvez a mais utilizada, é uma que o banco sabe quem na sua lista de contatos tem conta na instituição e quando você vai fazer transferência ele já oferece a possibilidade para aquela pessoa”, diz.

Fasolin destaca que cada instituição usa a tecnologia de uma forma. Por exemplo, oferecendo o pagamento Contactless, ou sem contato, em que as chaves são associadas a celulares ou cartões que são apenas passados sobre uma máquina para debitar pagamento.

Há três anos no Canadá, a jornalista Julia Kreutz conta que a transferência bancária com taxa, que pede número da conta e agência, está quase em desuso no país. “O que a gente usa no dia a dia, especialmente para contas pessoais, é o WeTransfer. A gente só registra o nosso e-mail associado à nossa conta bancária. Só o que precisa para transferir é o e-mail e, em alguns casos, quando a pessoa quer, uma pergunta de segurança”, diz. A diferença fundamental do Brasil, no entanto, é que no Canadá os bancos podem taxar a transação para pessoas físicas.

Na América Latina, o Chile foi o primeiro a contar com a tecnologia. Nos Estados Unidos, a rede é operada apenas por grandes bancos, o que coloca o Brasil em um patamar mais avançado. Narley Resende, Rádio Bandeirantes