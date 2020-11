Finados: Homenagens são adiadas pela pandemia

Famílias que perderam parentes por covid-19 durante a pandemia encontraram no Dia de Finados, ontem, a primeira oportunidade para se despedir e prestar homenagens. Foi autorizada pelo governo de São Paulo, com aval da prefeitura, a visitação aos cemitérios após quase sete meses de restrições. Durante a pandemia, os enterros aconteceram com o caixão lacrado e os velórios tiveram sua duração limitada a uma hora para, no máximo, dez pessoas.

O governo de São Paulo também prestou homenagem às quase 40 mil vítimas da covid-19 no estado com um “minuto de sirene” pelo centro da capital.