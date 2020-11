Eleições nos EUA podem ter tensão e contestação no resultado

Que rufem os tambores e lancem as apostas. Hoje é o último dia da votação para presidente nos Estados Unidos e o anúncio de quem será o próximo líder da maior economia do mundo pode, a partir de amanhã, acontecer a qualquer momento. Mas especialistas apontam que, em virtude dos quase 100 milhões de votos antecipados, o resultado pode levar dias de tensão (e violência) inéditos à maior democracia do mundo.

Além dos presidenciáveis, novos membros do legislativo também serão eleitos e, dependendo do resultado, o próximo presidente poderá ter uma oposição de peso que o acompanhará no Congresso.

Nos últimos dias de campanha, os candidatos, o democrata Joe Biden e o republicano Donald Trump, focaram esforços nos “swing states”, estados que alternam votos democratas e republicanos e possuem quantidade significativa de delegados. Entre eles, Flórida, Texas, Michigan e Carolina do Norte.

O ex-presidente Barack Obama subiu aos palcos com o parceiro democrata Joe Biden na reta final da batalha por votos e foi incisivo nas críticas a Trump. “Ninguém foi à sua festa de aniversário quando ele era um garoto?”, provocou.

Em contrapartida, o atual presidente elevou ainda mais o tom de que pode não aceitar o resultado da disputa caso não seja reeleito. A nova maioria de Trump na Suprema Corte, de seis republicanos contra três democratas, eleva a preocupação sobre uma possível contestação. Logo após indicar Amy Barrett à nova vaga no tribunal, o republicano falou na semana passada que acredita que a alta corte dos EUA deve dar a palavra final do pleito.

Biden apostou suas críticas durante toda a campanha na forma como o atual governo minimizou e não soube coordenar o enfrentamento da pandemia de covid-19. Enquanto isso, Trump tenta ganhar eleitores ao apostar que Biden, ao gerir a crise de coronavírus, fechará novamente a economia norte-americana.

Para o Brasil, está em jogo hoje a continuidade no poder de um dos maiores aliados do presidente Jair Bolsonaro, que pode ser obrigado a repensar suas posições com os norte-americanos caso Biden vença.

Quem será o escolhido?

Donald Trump, candidato republicano

Atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 74 anos, é empresário e ex-proprietário do concurso de beleza Miss USA. Nascido em Nova York, herdou de sua família uma empresa de imóveis e construção, que logo renomeou para The Trump Organization. Bilionário, entrou na vida política em 2015, quando anunciou sua candidatura republicana à presidência do país. Desde o início da primeira campanha, escândalos sexuais atingem a reputação do candidato à reeleição. Durante o mandato, entrou em guerra com a imprensa e adotou o Twitter para fazer declarações oficiais. Assumiu também confronto direto com a China, país que acusa de práticas desleais no comércio e de ter espalhado a covid-19 pelo mundo.

"Eu votei em Trump apesar de pessoalmente odiá-lo. A única questão que me importa é a economia e voltar a trabalhar. (…) Todos os políticos são corruptos, então votei no que fará menos mal a mim e minha família", Joseph Bindbeutel, aposentado, é eleitor do Missouri.

Joseph Biden, candidato democrata

Professor universitário, Joe Biden é advogado e foi vice-presidente no governo de Barack Obama (2008-2016). Nascido em Scranton, no estado norte-americano da Pensilvânia, o candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos foi o sexto senador mais jovem na história dos EUA, em 1972. Fará 78 anos em duas semanas e, se vitorioso, será o presidente mais idoso a se eleger no país. Recentemente, seu opositor Donald Trump chamou sua família de “organização criminosa”, já que seu filho, Hunter Biden, foi acusado de operar esquemas de corrupção em uma companhia de gás na Ucrânia. Sua vida pessoal é marcada também por uma tragédia. Em dezembro de 1972, sua esposa e a filha de 1 ano morreram em um acidente de carro.

"Votei em Biden porque sou uma democrata que valoriza cuidados de saúde acessíveis, proteção ambiental, direitos iguais para todas as pessoas independentemente de raça, classe, orientação sexual ou gênero, escolha reprodutiva e controle de armas”, Heather Genschmer, instrutora de ioga, é eleitora da Califórnia.

Como funciona o voto nos EUA

1. O voto é facultativo, portanto é preciso se registrar previamente para participar

2. É possível votar antecipadamente ou no dia da eleição. Se for pelo correio, nove estados enviam automaticamente cédulas na residências dos cidadãos. Em outros, é preciso solicitar.

3. Os votos, que são indiretos e organizados por estados, serão direcionados à quantidade de delegados regionais e não por número absoluto de votos.

4. Esse é o esquema “The Winner Takes It All” (em português, O Vencedor Leva Todos).

5. Não importa se 90% ou 51% da população da Califórnia votou nele. Se o candidato ganha por lá, ele leva todos os 55 delegados. Agora, se ganha no Maine, leva somente 4.

6. É necessário conquistar 270 votos entre os 538 delegados.

*com supervisão de Vanessa Selicani