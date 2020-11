Covid-19: muito mais que uma doença respiratória

Falta de ar, tosse seca e coriza. A covid-19, causada pelo novo coronavírus, se manifesta inicialmente como uma doença respiratória. No entanto, estudos de pesquisadores brasileiros trazem à tona uma outra face desta enfermidade que já deixou mais de 160 mil mortos no país: a causadora de possíveis danos ao cérebro e também ao sistema vascular dos pacientes.

Uma das pesquisas, realizada a partir de parceria entre diversas universidades públicas, como a USP (Universidade de São Paulo) e a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), confirma que a covid-19 é capaz de infectar células do tecido cerebral. Mesmo os pacientes que tiveram a forma leve da doença apresentaram alterações significativas na estrutura do córtex – região do cérebro mais rica em neurônios e responsável por funções complexas, como memória, atenção, consciência e linguagem.

De acordo com o professor do Instituto de Biologia da Unicamp e um dos coordenadores da pesquisa Daniel Martins-de-Souza, o ponto de partida para o início do estudo foi a observação de um sintoma comum nos contaminados pela covid-19: a perda do olfato, ação intermediada pelo sistema nervoso central.

O pesquisador afirma que os resultados foram inéditos. “A relevância maior do estudo foi ter descoberto que o vírus chega ao cérebro, algo que ainda não era claro. Por mais que os pacientes tivessem os sintomas neurológicos, não tínhamos certeza que o vírus estava no cérebro.”

Martins-de-Souza também explica que o coronavírus altera a maneira que uma célula específica do cérebro – os astrócitos – produz energia. “O problema é que os neurônios, as células que fazem as principais funções do cérebro, como pensar e raciocinar, dependem da energia produzida pelos astrócitos. Se o vírus causa problemas na produção, então pode ser muito prejudicial”, disse.

Além disso, os resultados mostram que os pacientes também tiveram sintomas neuropsiquiátricos, como ansiedade (28%) e depressão (20%). Considerando que a prevalência média de transtornos de ansiedade na população brasileira é de 9%, os 28% encontrados é um número “elevado e alarmante”.

Doença vascular

Outro estudo divulgado recentemente, feito por pesquisadores da PUC (Pontifícia Universidade Católica) do Paraná, mostra que a covid-19 também pode ser considerada uma doença vascular.

No trabalho “Disfunção endotelial e trombose em pacientes com covid-19”, os especialistas observaram que pessoas com coronavírus apresentaram lesão de célula endotelial, que reveste o vaso sanguíneo. Além disso, tentaram compreender como a lesão pode ocasionar trombose, levando o paciente à morte. “A descoberta pode ajudar no tratamento”, afirmou a professora da Escola de Medicina da PUC-PR Lucia de Noronha.

Descobertas

Os resultados do estudo que confirma danos do novo coronavírus ao cérebro

Exames de ressonância magnética realizados na Unicamp em 81 pacientes com sintomas neuropsiquiátricos pós-covid revelam alterações na estrutura do córtex cerebral. As áreas em amarelo apresentam redução na espessura cortical. As marcas azuis correspondem a áreas com espessura aumentada

A pesquisa revela que:

O vírus causa alterações significativas na estrutura do córtex, a região do cérebro mais rica em neurônios e responsável por funções complexas, como memória, atenção, consciência e linguagem.

O vírus contamina e se replica nos astrócitos, que são as células mais abundantes do sistema nervoso central e que produzem energia para os neurônios.

Foram observadas atrofias em áreas relacionadas, por exemplo, com a ansiedade, um dos sintomas mais frequentes no grupo estudado.

As avaliações presenciais ocorreram 60 dias após a data do teste diagnóstico. Um terço dos participantes ainda apresentava sintomas neurológicos ou neuropsiquiátricos, sendo:

Dor de cabeça: 40%

Fadiga: 40%

Alteração de memória: 30%

Ansiedade: 28%

Perda de olfato: 28%

Sonolência diurna: 25%

Depressão: 20%

Perda de paladar: 16%

Perda de libido: 14%