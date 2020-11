Como o carro do irmão do ator Marco Ricca ficou escondido na mata por 6 anos?

Um dos irmãos do ator Marco Ricca esteve na delegacia e reconheceu os objetos que estavam no carro encontrado nesta segunda-feira escondido no meio do mato como sendo do produtor cultural Giuliano Ricca, desaparecido há seis anos.

O carro foi encontrado por operários que trabalhavam em um sítio próximo à rodovia Presidente Dutra, na altura de Santa Isabel, cidade da Região Metropolitana de São Paulo.

No banco da frente do lado do motorista havia uma ossada ainda não identificada.

O carro estava em um barranco cerca de 20 metros abaixo da rodovia em um trecho considerado perigoso. No local, a vegetação alta e fechada escondeu o automóvel, já que não era possível avistar o local do acidente da rodovia.

No mesmo local onde houve o acidente, há dois anos foram feitas obras para construção de um muro de proteção.

A perícia indicou que os estragos na lataria são condizentes com capotamento e no carro foram encontrados um celular e cartões bancários de Giuliano, além de uma mala de viagem.

A ossada foi encaminhada para o IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exame de DNA.