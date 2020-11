Aplicativo de São Paulo entrega comida preparada por chefs imigrantes ou refugiados

O ramo é a gastronomia, o serviço é o delivery, mas permitir a troca cultural e uma oportunidade de recomeçar a vida são os objetivos que movem o Open Taste, cozinha virtual que entrega comida feita por chefs refugiados e imigrantes em São Paulo.

Por meio de app e site próprios, o Open Taste traz pratos fixos diariamente e também especialidades a cada dia da semana das culinárias típicas da Armênia, Colômbia, México, Síria e Venezuela.

Os pratos são feitos em cozinha montada no Sumaré, zona oeste, e que é compartilhada pelos chefs, todos novos imigrantes ou refugiados, que vieram para o Brasil fugindo de guerras e conflitos.

A ideia é da jovem empreendedora Joanna Ibrahim, 33 anos, também uma refugiada, que chegou ao país em 2015 por conta da Guerra na Síria.

Sem falar português e tendo a companhia só de um primo que havia desembarcado dois meses antes, Joanna começou a trabalhar, morou no Espírito Santo, Paraná e Minas Gerais, reencontrou outros familiares, e já em São Paulo começou a pensar em formas de integrar os refugiados como ela.

Em 2017, ela montou uma feira na capital que reunia aulas de idiomas, serviço de cabeleireiro, design de moda e artistas plásticos, mas nada chamou mais a atenção do que a culinária. “As pessoas iam só para comer e percebemos que esse poderia ser um jeito de conectar os brasileiros e os refugiados”, contou ao Metro Jornal.

A primeira ideia, no ano seguinte, foi viabilizar um negócio em que o refugiado pudesse cozinhar na sua própria casa. Depois de perceber que muitos nem sequer tinham equipamentos, Joanna decidiu abrir um espaço em que os pratos pudessem ser preparados e servidos no mesmo local, mas nem sempre havia público.

Foi para minimizar os riscos que ela pensou em fazer uma cozinha compartilhada para uso de todos os chefs, com uma especialidade por dia da semana e que vendesse somente por delivery. A união desses conceitos deu no Open Taste, que estreou o modelo em julho deste ano.

“Tem muita gente engajada na nossa causa, mas ainda não é o suficiente. Como somos nós que bancamos tudo, precisamos vender muito bem para continuar com a operação. É um desafio.”

Na Síria, Joanna trabalhava no serviço administrativo e estudou enfermagem. Os refugiados parceiros do Open Taste também tinham profissões diversas em seus países e escolheram a culinária para recomeçar a vida no Brasil.

“O brasileiro, de modo geral, abraça o refugiado e o governo tem facilitado o acesso à documentação, mas ainda não há uma forma estruturada de receber as pessoas no país”, disse Joanna.

Open Taste

O cardápio tem iguarias como arepas, empanadas, falafel, kebabs e tacos, além de pratos típicos como bandeja paisa e pabellón criolo.

Taxa de entrega: grátis (ou entre R$ 6 e R$ 10, a depender da localização)

DEPOIMENTOS

“Meu marido, Lester, estudou gastronomia. Eu fiz curso de confeiteira, padeira e chocolateira. Somos casados há 11 anos. Abrimos uma escola de cozinha na Venezuela em 2010, mas, com a insegurança social e econômica por lá, viemos para o Brasil em dezembro de 2015. Meu irmão já morava em São Paulo desde 2013. No começo foi difícil, mas com perseverança conseguimos nos adaptar, entender os brasileiros, seus gostos, seu jeito. Aqui, nos sentimos mais seguros – ainda com muita saudade e preocupação por nossos pais e familiares, mas gratos ao povo brasileiro por todas as oportunidades que nos deram.”

Rosalva Cardona, 38 anos

“Eu trabalhava em empresa de tecnologia na Colômbia e fui transferida para cá em 2015. Depois, vieram meu marido, Andrés, e minha filha, Isabella. Sentimos saudade da comida colombiana e resolvemos procurar os ingredientes para cozinhar para nós, em casa. Na empresa, tinha muitos colombianos. Então, quando o Andres preparava alguma coisa, eles pediam para fazer para eles também. Começamos a vender aos poucos para os amigos, ou para amigos de amigos, e fomos conhecendo mais gente, pegando mais encomendas. No ano passado, o contrato com a empresa acabou e me mandaram voltar. Como meu marido já estava com essa parceria com o Open Taste, decidimos ficar. Temos a oportunidade de mostrar nossa cultura para os brasileiros. O prato mais típico que a gente tem é a Bandeja Paisa, uma espécie de feijoada. Vem com arroz, feijão, torresmo, linguiça, ovo frito, carne moída, uma fatia de banana da terra frita e uma particularidade que chama atenção dos brasileiros: abacate com sal.”

Diana Valero Pelaez