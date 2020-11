Trem desgovernado é salvo por obra de arte gigante; veja fotos

Um trem desgovernado que rompeu um bloqueio foi salvo de cair no chão (ou na água) por uma obra de arte. O caso aconteceu na noite do dia 1 de novembro, em uma estação de metrô na Holanda.

Segundo o Mirror, quando ia cair de uma altura de mais de dez metros, o primeiro vagão do veículo aterrissou em uma gigantesca escultura de um rabo de baleia, instalada a poucos metros do local do acidente. O maquinista, que era a única pessoa a bordo, conseguiu sair ileso.

Reprodução / Twitter / @010fotograaf

Apesar de ter funcionado muito bem como um freio reserva, a obra – criada pelo artista Maarten Strujis – não foi criada com essa função em mente: "Claro, parece poético, mas foi apenas sorte que o trem ter sido salvo pela cauda." – Declarou o autor.

A colisão deu início a um pequeno incêndio, que foi rapidamente extinto. Ainda não está claro como o acidente aconteceu.

Reprodução / Twitter / @010fotograaf

