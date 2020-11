Terrorismo: série de ataques em Viena na Áustria mata 2 e deixa vários feridos 

Uma série de tiroteios nesta segunda-feira (2) em Viena, capital da Áustria, matou duas pessoas e deixou vários feridos.

De acordo com o jornal Publimetro Internacional, tudo começou próximo de uma sinagoga. O número de vítimas que pode aumentar nas próximas horas.

O motivo é desconhecido. No entanto, ainda de acordo com as informações, já é tratado como terrorismo. Confira:

A polícia local confirmou que o incidente envolve vários agressores, e um dos suspeitos foi baleado e morto por agentes. Confira:

CONFIRMED at the moment:

*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse

*several suspects armed with rifles

*six different shooting locations

* one deceaced person, several injured (1 officer included)

*1 suspect shot and killed by police officers #0211w

— POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020