Carro de irmão desaparecido do ator Marco Ricca é encontrado com ossada dentro

O carro do irmão do ator Marco Ricca, foi encontrado nesta segunda-feira próximo à Rodovia Presidente Dutra, em Santa Isabel, São Paulo.

O produtor Giuliano Ricca está desaparecido há seis anos. Ele sumiu quando viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro.

O carro tinha sinais de capotamento e foi encontrado próximo a um sítio com uma ossada dentro por dois homens que andavam com um cachorro.

A polícia foi chamada imediatamente e mandou as ossadas para identificação de DNA no Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a polícia, o carro encontrado tem as mesmas características do CRV preto dirigido por Giuliano quando desapareceu. (Com G1)