Adeus Louro José: Ana Maria Braga faz homenagem para Tom Veiga e emociona telespectadores

Tom Veiga, intérprete do Louro José no programa Mais Você, morreu no último domingo vítima de um AVC (acidente vascular cerebral). Na manhã desta segunda-feira (2), a apresentadora chorou e prestou homenagem ao seu amigo de mais de 25 anos.

“Qual é que é? Hoje é dia 2 de novembro, dia de finados, e eu venho aqui dizer para você que nós da família Louro, e vocês fazem parte dela, estamos de luto. Que ironia ele ter ido na véspera de finados. É um filho amado que esteve do meu lado nos últimos 25 anos”.

Assista ao vídeo:

"Como é que eu ia conseguir chegar aqui e falar bom dia pra vocês porque dói muito, de verdade, assim como uma mãe que perde um filho." 🥺😢 #MaisVocê pic.twitter.com/dlKm8rZ4Au — Globo em 🏠 (@RedeGlobo) November 2, 2020

