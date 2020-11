8 bebidas e copos que você precisa ter para montar seu bar e servir os melhores drinks

Para começar a montar seu próprio bar em casa é preciso ter as bebidas certas, seja para servir puro ou para fazer os melhores drinks. Além disso, também são necessários os copos certos para aumentar o prazer e até o sabor das bebidas.

Selecionamos as 8 principais bebidas mais vendidas no comércio eletrônico brasileiro e modelos de copos que não podem faltar. Confira quais são essenciais para ter e estar preparado para qualquer ocasião.







1. Vodka – Base para drinks, a bebida neutra é uma das mais versáteis da lista. Ainda ganha por acompanhar facilmente energéticos, refrigerantes, sucos, basta adicionar gelo e está pronto. Vodka Absolut 1 litro – Compre a partir de R$ 84,90.







2. Gin – Assim como a vodka, o gin é uma boa pedida. Engana bem por ser leve e refrescante, mas tem um alto teor alcoólico (40%). Depois que você provar e aprender a fazer um Gin Tônica, nunca mais vai querer tomar outra bebida no calor. Gin Tanqueray London Dry 750ml – Compre a partir de R$ 114,00.







3. Whisky – A dica é ter pelo menos dois rótulos, um padrão (8 anos) para drinks e outro com envelhecimento maior, para ser consumido puro ou on the rocks. Whisky Old Parr 750 ml – Compre a partir de R$ 99,90.







4. Tequila – Qualquer festa que se preze tem que ter a bebida mexicana. A preferida das mulheres pode ser consumida em shot, com limão e sal, e como base de coquetéis (como o clássico submarino, com cerveja). Tequila José Cuervo Especial Silver 750ml – Compre a partir de R$ 104,92.







5. Cachaça – Não podíamos deixar de lado a bebida brasileira. Esqueça os rótulos baratos e invista em uma cachaça artesanal com mais qualidade. Além de apreciar melhor, não acordará com dor de cabeça no dia seguinte. Cachaça Vale Verde Extra Premium Ouro 1 litro – Compre a partir de R$ 95,73.







6. Amaros – É uma categoria de bebidas que pode ser dividida em dois grupos, os bitters e os vermutes. São bebidas produzidas com diferentes tipos de cascas e ervas podendo levar mais de 30 ingredientes em seu preparo. Essa mistura é adicionada ao álcool anidro (bitters) ou vinho (vermutes) e, por um processo de infusão, produz-se a maioria dos amaros encontrados no mercado. Vermouth Dolin Dry 750 ml – Compre a partir de R$ 146,92.







7. Licor – É uma bebida alcoólica doce, composta por álcool misturado com frutas, ervas, temperos, flores, sementes, raízes, cascas de árvores, cremes e uma substância doce que pode ser sacarose, mel ou glicose. Ótimo para preparar drinks ou beber puro com gelo. Licor Curaçau Blue Stock 720 ml – Compre a partir de R$ 45,84.







8. Gaseificados – Os gaseificados são a clássica soda limonada e a água tônica, bebidas que costumam servir bem para oferecer a sensação de borbulhar na boca que cai bem com alguns drinks. Água Tônica Riverside 24 unidades 200 ml – Compre a partir de R$ 245,99.

9. Taça Midtown Jogo com 4 peças Martini para Drink Libbey Transparente 384ml







Esse é o nosso modelo de copo preferido. Quem não se lembra da cena de Blade Runner em que o policial Deckard, personagem de Harrison Ford, entra num bar em Chinatown atrás da replicante Zhora? O drink que ele bebeu foi servido em um copo desse tipo. Compre a partir de R$ 144,00.

10. Taça Windsor Martini com 6 peças 250 ml







Para servir o drink de James Bond, o agente 007, este copo é visto em dezenas de seus filmes sempre em que ele pede um dry martini. Indispensável no seu bar (e não esqueça das azeitonas). Também é perfeito para servir o famoso drink "Manhattan". Compre a partir de R$ 83,50.

11. Taça Gin Tônica com 4 peças Spiegelau Transparente 630 ml







Perfeito para os drinks de verão e, claro, mais que perfeito para o seu gin tônica. Superfície vítrea de alta qualidade, com grande transparência e brilho, obtida através da utilização das matérias-primas mais puras. Design e materiais nobres aprimoram a percepção do aroma e do sabor das bebidas. Resistentes às quedas e choques e podem ser levadas à lava louças. Compre a partir de R$ 248,85.

12. Copo Whisky com 6 peças Schott Zwiesel Convention 285 ml







A alemã Schott Zwiesel tem uma história de inovação e sucesso desde 1872. Investe em novas tecnologias, protege o meio ambiente natural, a conservação dos recursos e a utilização adequada de energia na fabricação dos produtos. Estabeleceu no mercado mundial de taças novos padrões de durabilidade, transparência e brilho. Desenvolvidas por profissionais dos ramos de vinhos e bares, a marca é líder nos melhores hotéis e restaurantes do mundo. Compre a partir de R$ 295,69.

13. Copo Cristal Strauss Long Drink com 6 peças 365 ml







O cristal da Strauss é o chamado cristal puro, porque é feito à mão e possui 24% de chumbo na sua composição. A presença do chumbo garante mais porosidade para as paredes das peças e quebra as moléculas do vinho, fazendo com que a bebida libere mais aromas e sabores. Além disso, também faz com que o toque nas peças produza aquele som inesquecível que só o cristal possui, dá mais maleabilidade às peças, o que permite lapidações complexas e garante um brilho inigualável. Compre a partir de R$ 299,90.

14. Brinox Coqueteleira Aço Inox Lyon 750ml







Acessório prático e elegante para elaborar desde bebidas simples até os mais sofisticados coquetéis. Receba seus convidados com estilo, preparando deliciosos drinks com esta moderna e prática coqueteleira. Com gargalo perfurado que permite a coagem de drinks e separação do gelo. Coqueteleira Profissional ideal para aqueles que gostam de fazer coquetéis em casa por hobby ou para trabalho em hotéis, bares e restaurantes. Contém 3 partes e já com coador interno para coquetéis que são servidos sem gelo, como Dry Martini. Compre a partir de R$ 58,96.

