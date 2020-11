Ator intérprete de Louro José, do Mais Você, é encontrado morto no Rio de Janeiro

Tom Veiga, intérprete de Louro José no programa Mais Você apresentado por Ana Maria Braga, foi encontrado morto neste domingo (1) em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O ator trabalhou no Mais Você por 20 anos este internado recentemente. Até o momento não há notícias sobre a causa da morte.

