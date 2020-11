11 obras para entender a política brasileira antes das eleições de 2020

As eleições municipais no Brasil em 2020 ocorrem em 15 de novembro, com um segundo turno marcado para 29 de novembro. Originalmente, o pleito seria em 4 de outubro (primeiro turno) e 25 de outubro (segundo turno), porém, com o agravamento da pandemia de COVID-19 no país, as datas foram modificadas pelo Congresso. Nas novas datas, os eleitores escolherão os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos 5.570 municípios do país. Ao todo, serão preenchidos 67,8 mil cargos públicos eletivos. Em 95 municípios, há a hipótese de ocorrer um segundo turno se nenhum candidato obtiver 50% + 1 dos votos.

As eleições municipais de 2020 serão as primeiras após a ascensão do bolsonarismo, que levou Jair Bolsonaro a ser eleito presidente da República em 2018. Segundo os analistas políticos, sua vitória foi parte da onda conservadora no país em consequência da crise política de 2014, iniciada no governo Dilma Rousseff e agravada no governo Temer. As consequências dessa guinada à direita já se perceberam nas eleições municipais de 2016. Nesse pleito, viram-se a vitória do bispo Marcelo Crivella no Rio de Janeiro, do empresário João Dória em São Paulo e uma diminuição de prefeitos eleitos pelo Partido dos Trabalhadores e seus apoiadores.

Para entender mais sobre política e se preparar para as eleições (deste ano e as próximas), selecionamos 11 obras que tentam explicar a realidade política recente e que podem ser uma boa leitura para quem se interessa pelo tema. Confira:

1. Política: Quem manda, por que manda, como manda, por João Ubaldo Ribeiro



Em Política, João Ubaldo Ribeiro escreve uma obra de não ficção que mantém as qualidades essenciais de sua obra ficcional: lucidez, criatividade, rigor narrativo. Mestre em ciências políticas, o escritor associa sua verve narrativa a um profundo conhecimento acadêmico para tratar de temas como poder, nação, soberania, democracias, ditaduras, partidos políticos, ideologias – com linguagem clara e em profundidade. Compre a partir de R$ 35,00.

2. Pare de acreditar no governo, por Bruno Garschagen



De D. João VI a Dilma como surgiu no país a ideia de que o governo é responsável por tudo. Por qual razão nós brasileiros, apesar de não confiarmos nos políticos, a quem dedicamos insultos dos mais criativos e variados, pedimos que o governo intervenha sempre que surgem problemas? Compre a partir de R$ 38,39.

3. O ódio como política: a reinvenção das direitas no Brasil, por Edson Teles e outros



Trump, Brexit, Putin e Bolsonaro integram as complexas dinâmicas da política que a coletânea busca aprofundar a partir de ensaios escritos por grandes pensadores da atualidade. Compre a partir de R$ 12,60.

4. A Mente Esquerdista – As causas psicológicas da loucura política, por Lyle H. Rossiter



Em seus esforços "para formar uma União perfeita", os fundadores da América tinham a intenção de estabelecer a justiça, assegurar a paz, garantir a defesa da nação, promover seu bem-estar geral e proteger as bênçãos da liberdade. Mas o século XX inteiro, e o início do XXI, têm testemunhado ataques incansáveis do esquerdismo a todos esses objetivos. Embora contundentemente deficientes em termos de substância política, esses ataques têm sido, não obstante, bem-sucedidos na exploração da natureza psicológica do homem para propósitos socialistas. Compre a partir de R$ 49,51.

5. O que é Política?, por Hannah Arendt



No espólio de Hannah Arendt, em Washington, Ursula Ludz encontrou diversos textos e documentos de projetos inconclusos até então inéditos. Compilou esse material redigido entre os anos 50 e 59 e o organizou cronologicamente, num texto comentado. O resultado são estes fragmentos póstumos, reunidos em O que é Política?, publicação da Bertrand Brasil.Na obra em questão, Arendt disserta de forma independente e original acerca do debate político, sem rotular o seu discurso nas categorias de direita ou de esquerda. Compre a partir de R$ 53,91.

6. Celso Daniel: Política, corrupção e morte no coração do PT, por Silvio Navarro Perejon Jr.



Quase quinze anos depois, Silvio Navarro reconstrói, em detalhes, a sofisticada máquina de desvio de recursos públicos e expõe as bases operacionais do que seriam, em escala nacional, mensalão e petróleo. Resultado de uma apuração de fôlego, Celso Daniel é uma reportagem em ritmo de thriller. Um estandarte a mostrar a força do jornalismo que reúne fatos novos e esclarecedores para que encontremos a leitura, o caminho, a verdade. Compre a partir de R$ 25,95.

7. Como as democracias morrem, por por Steven Levitsky e Daniel Ziblatt



Uma análise crua e perturbadora do fim das democracias em todo o mundo Democracias tradicionais entram em colapso? Essa é a questão que Steven Levitsky e Daniel Ziblatt – dois conceituados professores de Harvard – respondem ao discutir o modo como a eleição de Donald Trump se tornou possível. Para isso comparam o caso de Trump com exemplos históricos de rompimento da democracia nos últimos cem anos: da ascensão de Hitler e Mussolini nos anos 1930 à atual onda populista de extrema-direita na Europa, passando pelas ditaduras militares da América Latina dos anos 1970. Compre a partir de R$ 35,90.

8. Cartas a um jovem político, por Fernando Henrique Cardoso



Fernando Henrique Cardoso se dirige aos jovens para incentivar a construção de uma carreira política Em Cartas a um jovem político, Fernando Henrique Cardoso, presidente da República por dois mandatos consecutivos, volta-se aos jovens, buscando despertar neles a vocação política e a ideia de que é possível construir um mundo melhor por meio da política. Compre a partir de R$ 14,90.

9. Feminismo e política: uma introdução, por Flávia Biroli e Luis Felipe Miguel



Em Feminismo e política: uma introdução, os cientistas políticos Flávia Biroli e Luis Felipe Miguel discutem as principais contribuições da teoria política feminista produzida a partir dos anos 1980 e apresentam os termos em que os debates se colocam dentro do próprio feminismo, mapeando as posições de diferentes autoras e correntes. Compre a partir de R$ 26,90.

10. Política: para não ser idiota, por Mario Sergio Cortella e Renato Janine Ribeiro

Devemos conclamar as pessoas a se interessarem pela política do cotidiano ou estaríamos diante de algo novo, um momento de saturação do que já conhecemos e maturação de novas formas de organização social e política? Esse livro apresenta um debate inspirador sobre os rumos da política na sociedade contemporânea. Compre a partir de R$ 33,88.

11. Ganhar de lavada, por Scott Adams

Persuasão em um mundo no qual os fatos não importam. Scott Adams foi uma das primeiras figuras públicas a prever a vitória de Trump, mais ou menos uma semana depois do renomado estatístico Nate Silver colocar suas chances em 2%. Mas Adams reconheceu em Trump um nível de persuasão que só se vê uma vez na vida. Por isso este livro vai além da política para analisar ferramentas de persuasão que podem funcionar em qualquer contexto, oferecendo ao leitor o acesso à “senha de administrador” dos seres humanos. Compre a partir de R$ 30,89.

