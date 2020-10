Funcionária do mercado Extra faz casal negro esvaziar a bolsa e encontra uma bíblia

A caixa do supermercado Extra, localizado no bairro do Campo Belo, zona sul de São Paulo, obrigou um casal de negros a esvaziar a bolsa para uma revista. No entanto, o único objeto encontrado foi uma bíblia.

“A moça me deu o valor, peguei meu cartão para pagar e ela disse: ‘Preciso ver tua bolsa’. Eu falei: ‘Sério?’”, relatou Edgar Oliveira de Carvalho, que estava com a esposa. “Eu perguntei para ela: ‘Você tem alguma dúvida se coloquei algo dentro?’. Fiquei sem ação. Me faltou o chão”, explicou Letícia Reis Oliveira de Carvalho ao G1.

Letícia ainda relatou que afirmou para a caixa que só abriria a bolsa com a presença da polícia. Assim que os policiais chegaram no local, o marido de Leticia abriu a bolsa e dentro havia uma bolsa de remédios, a carteira e uma bíblia.

“Não é nada fora do normal. Você está dentro de um estabelecimento comercial”, justificou o PM. “Eu perguntei para o gerente com quantas pessoas eles fizeram aquilo naquele dia”, disse Letícia. O caso está sendo investido pela Decradi (Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância).

