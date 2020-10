Rosa Weber derruba decisão que tirava proteção a mangues

A ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal), suspendeu ontem a decisão do Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) que derrubou regras de proteção ambiental em áreas de mangues e restingas. A decisão foi tomada por ação movida pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro) e vale até que o plenário do Supremo analise o caso. Neste meio tempo, voltam a valer as normas de preservação revogadas em setembro. No despacho de 37 páginas, a ministra observou que a competência normativa do Conama encontra limites na Constituição e na legislação ambiental.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

“Em outras palavras, a orientação seguida pelo administrador deve necessariamente mostrar-se compatível com a ordem constitucional de proteção do patrimônio ambiental”, diz um trecho do despacho. “O que não se pode é proteger de forma insuficiente ou sonegar completamente o dever de proteção”, completou.

A revogação das regras abria espaço para especulação imobiliária nas faixas de vegetação das praias e ocupação de áreas de mangues para produção de camarão.