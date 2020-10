Falta de manutenção provocou queda do helicóptero de Ricardo Boechat

O relatório final do acidente que matou o âncora da BandNews FM e do Jornal da Band, Ricardo Boechat, e o piloto Ronaldo Quattrucci, aponta que a queda do helicóptero foi causada, principalmente, por falta de manutenção da aeronave. A conclusão é do Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.

Em 11 de fevereiro de 2019, os dois decolaram de Campinas, no interior paulista, onde Boechat participou de um evento, e seguiram para São Paulo. A aeronave caiu na rodovia Anhanguera, na altura do Rodoanel, e se colidiu contra um caminhão.

Segundo o relatório, o tubo de distribuição de óleo do helicóptero, que pertencia à empresa RQ Serviços Aéreos Ltda, estava entupido. A troca do óleo, que deveria ser feita anualmente, chegou a ficar sem ser realizada por mais de três anos.