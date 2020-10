Receita envia carta para 334 mil retidos na malha fiscal

A Receita Federal começa hoje a enviar cartas a contribuintes de todo o país que estejam com a Declaração do Imposto de Renda das Pessoas Físicas 2020 retida em malha fiscal. O objetivo é que os contribuintes possam autorregularizar o documento.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Serão enviadas 334 mil correspondências até 1º de novembro para aqueles que não foram intimados nem notificados pela Receita Federal até agora.

Para saber a situação, é possível consultar as informações na página da Receita Federal www.gov.br/receitafederal/pt-br , no menu “Onde Encontro?”, na opção “Extrato da DIRPF (Meu Imposto de Renda)”, utilizando código de acesso ou uma conta Gov.br. A declaração retida em malha fiscal sempre apresenta mensagem de “pendência”. Também são fornecidas orientações de como proceder no caso de erro na declaração apresentada.