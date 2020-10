Prévias de eleição americana têm Joe Biden em liderança histórica

O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, abriu vantagem de 17 pontos percentuais sobre o atual presidente, Donald Trump, no Wisconsin, de acordo com pesquisa de intenção de votos conduzida pela ABC News, em parceria com o jornal The Washington Post.

Segundo o levantamento, o ex-vice-presidente democrata tem 57% da preferência dos entrevistados, contra 40% do republicano Trump.

No Michigan, uma outra sondagem mostra uma corrida um pouco mais apertada, com Biden escolhido por 51% dos eleitores e Trump por 44% – diferença de sete pontos percentuais.

Em 2016, Trump obteve quase 3 milhões de votos a menos que a oponente democrata, Hillary Clinton, em todo o país, mas foi eleito à Casa Branca porque a derrotou no Michigan, no Wisconsin e na Pensilvânia e, com isso, conquistou os 270 delegados necessários.

Eleição já é histórica

Na terça-feira, o site norte-americano focado em análise de pesquisa FiveThirtyEight divulgou que a média de diferença entre os dois candidatos presidenciáveis, neste período de reta final da eleição, é a maior em 24 anos.

Na plataforma do FiveThirtyEight, a equipe compilou diversas simulações de quais Colégios Eleitorais é preciso que cada um dos candidatos ganhe para chegar (ou continuar) na Casa Branca. No entanto, eles apostam que a vitória deve ser do democrata Joe Biden.