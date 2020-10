Brasil registra 31 incêndios em hospitais somente este ano

O incêndio que atingiu o Hospital Federal de Bonsucesso, no Rio de Janeiro, causando três mortes durante a evacuação do prédio, não foi um caso isolado. Somente neste ano, 31 hospitais já sofreram com as chamas em baixa, média ou alta gravidade. O levantamento é da ABDEH (Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar).

Ontem pela manhã, cerca de 40 bombeiros faziam o rescaldo no prédio que pegou fogo. A perícia já foi finalizada, no entanto, o resultado da investigação que pode mostrar a causa do incêndio ainda não havia sido divulgada até o fechamento desta edição.

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), afirmou ontem que requisitou reforço na avaliação das condições de outros hospitais do estado.

“Já solicitei ao Corpo de Bombeiros, à Defesa Civil e à secretaria de Saúde um reforço na fiscalização de outros hospitais para que isso não aconteça novamente e a gente possa minimizar o riscos”, declarou.