Videogames ganham redução de imposto

O governo federal publicou ontem no Diário Oficial da União a redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para videogames. A expectativa é que o preço dos consoles caiam com a decisão.

As máquinas de jogos passam de 40% para 30% de IPI; partes e acessórios dos consoles de jogos de vídeo cujas imagens são reproduzidas numa tela de 32% para 22%; e de 16% para 6% no caso de máquinas de jogos de vídeo com tela incorporada, portáteis ou não, e suas partes.

A publicação foi antecipada pelo presidente Jair Bolsonaro em sua rede social na segunda-feira. Ele já havia prometido a redução em outubro.

De acordo com o governo, o impacto previsto na arrecadação será de R$ 2,7 milhões por mês em 2020. A previsão para o exercício de 2021, por sua vez, deverá ser de R$ 36 milhões, enquanto para o de 2022, de R$ 39 milhões.

No final de 2019, as alíquotas já haviam sido reduzidas de 20% a 50% para uma faixa entre 16% e 40%.

Quando falou sobre a medida no início de outubro, o presidente afirmou que a “molecada” voltou a “chiar” novamente sobre os preços de jogos eletrônicos.