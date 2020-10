Vídeo: idosa sofre ataque cardíaco fulminante na rua e ladrão aproveita para roubar o seu celular

As imagens geram revolta: uma idosa desmaia na rua. Um homem que passava por perto em uma van vermelha aproveita a situação para roubar o seu celular.

Jacquelyn Olden, de 64 anos tinha sofrido um ataque cardíaco enquanto corria e foi declarada morta pouco depois no hospital. O ladrão, Brian Davenport, de 35 anos, foi identificado por câmeras de segurança e acabou preso. Segundo o Clarín, evento ocorreu no Missouri, nos Estados Unidos.

O departamento de polícia local havia compartilhado o vídeo que registrou o episódio no e pedido ajuda às pessoas para prender o suspeito. O corpo da idosa foi borrado de forma propositada, para preservar a sua privacidade:

Recognize anyone in this video or the red van? Detectives need help locating the witness and/or suspect in an incident where an unconscious woman's phone was stolen on 10/18 in the 1200 block of Lynch. Have info? Call a 3rd Dist. Det @ 314-444-2500. More: https://t.co/AIrUGMogPs pic.twitter.com/FEyKpFJOrl

— St. Louis, MO Police (@SLMPD) October 23, 2020