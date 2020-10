Super Sete 11: que horas sai o resultado do sorteio desta quarta, 28 de outubro

O Super Sete 11 desta quarta-feira (28), paga R$ 2,8 milhões às apostas que acertarem os sete números das sete colunas. A nova loteria, lançada em outubro, tem horário de sorteio diferente das demais.

Segundo a Caixa Econômica Federal, as dezenas são sorteadas sempre às 15h, nas segundas, quartas e sextas-feiras. Apostadores podem fazer a “fézinha” até uma hora antes do sorteio dos números de cada coluna.

As apostas já estão disponíveis nas lotéricas, pelo portal Loterias Online, ou ainda pelo aplicativo Loterias Caixa, apenas para usuários do iOS.

Regras do Super Sete

São sete colunas, com números de 0 a 9. O apostador escolhe ao menos um número de cada coluna, pagando mínimo de R$ 2,50 para concorrer.

No sorteio, uma bola de cada coluna é sorteada. Quem acertar os números nas colunas certas ganha o prêmio principal. Valores menores são pagos com menos acertos – R$ 2 para três colunas corretas; R$ 6 para quatro colunas; para cinco ou seis colunas, valor depende do montante principal.

Probabilidades de ganhar no Super Sete

É possível apostar entre 7 e 21 números – sendo mínimo de um e máximo de três números por coluna. A probabilidade de levar o prêmio máximo com uma aposta mínima, por exemplo, é de uma em 10 milhões.

Ao inserir um número a mais em uma das colunas, totalizando 8 números, as chances dobram, de uma em cinco milhões. Dobra também o preço da aposta, que passa a custar R$ 5.

Veja abaixo os preços de cada aposta e a probabilidade de acertar o prêmio máximo: