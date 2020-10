Seguro desemprego pode ganhar mais parcelas

Integrantes do Codefat (Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador) e do governo federal negociam o pagamento de mais parcelas do seguro desemprego para quem foi demitido sem justa causa entre 20 de março e 31 de julho. Atualmente, o trabalhador recebe entre três e cinco parcelas, dependendo do tempo trabalhado e das vezes que já fez o pedido.

De acordo com o portal UOL, o governo federal sugeriu duas parcelas a mais no período como auxílio durante a pandemia, em contraproposta apresentada ao Codefat. A sugestão deve ser votada na sexta-feira. A ideia é que os pagamentos sejam feitos exclusivamente até dezembro de 2020, quando se encerra o período de calamidade pública.

Nas contas do governo, a proposta terá um custo de R$ 7,3 bilhões e beneficiaria 2,76 milhões de pessoas. Se aprovada no conselho, a proposta teria ainda de ser enviada ao Congresso para abertura de crédito extraordinário.