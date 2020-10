São Paulo oferece cursos de qualificação gratuitos

O estado de São Paulo terá seu primeiro Mutirão de Qualificação, com a oferta de mais de 240 mil vagas em cursos gratuitos. Eles terão formatos virtuais, remotos e presenciais.

A iniciativa do governo estadual contará com apoio de entidades como Centro Paula Souza, Senac e Sebrae. Os cursos estão divididos em dois pilares: qualificação profissional e empreendedorismo. Entre as opções há áreas como varejo, gestão, tecnologia, economia criativa e idiomas.

“Durante a realização do Mutirão de Emprego, no mês passado, foi identificado que quem realizou o cadastro demonstrou bastante interesse em fazer um curso de qualificação. Desta forma, para ajudar mais pessoas, disponibilizamos vagas para quem deseja se qualificar ou gostaria de aprender uma nova profissão”, afirmou a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

As inscrições estão abertas e são feitas virtualmente. Para os cursos de economia criativa, varejo, gestão e tecnologia, é preciso acessar www.cursosviarapida.sp.gov.br. Cursos de tecnologia e idiomas, com foco para jovens de 14 a 25 anos, têm as inscrições em www.novotec.sp.gov.br/parcerias.

No pilar de empreendedorismo, são 140 mil vagas em cursos de curta duração, por meio do Empreenda Rápido, para apoiar empreendedores no passo a passo para abrir o seu negócio ou trabalhar como freelancer. Em parceria com o Sebrae-SP, as aulas têm carga horária de 20 horas e contam com opções online e presencial. As inscrições são realizadas em www.empreendarapido.sp.gov.br.