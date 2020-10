Datena se recupera após procedimento médico

O jornalista e apresentador José Luiz Datena, do Grupo Bandeirantes, se recupera bem após ser submetido a procedimento cirúrgico no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

“Esperança é a palavra de sempre. Eu já luto contra todo tipo de doença há muito tempo e graças a Deus, em nome de Deus e dos homens influenciados por Ele, tenho vencido essas batalhas”, disse o jornalista em vídeo gravado no hospital.

Datena deu entrada no Sírio-Libanês no domingo após sentir dores no peito. Apresentador do Manhã Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, e do Brasil Urgente, na TV Bandeirantes, Datena também é colunista do Metro World News. “Estou em plena recuperação e, em breve, espero estar com vocês novamente.”