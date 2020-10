Parques de São Paulo vão voltar a abrir no fim de semana

Reabertos desde julho, mas com funcionamento limitado aos dias úteis, os parques municipais e estaduais da capital vão voltar a funcionar também nos sábados, domingos e feriados já a partir deste fim de semana prolongado do Dia de Finados.

Os anúncios foram feitos na segunda-feira (26) pelo governador João Doria e pelo prefeito Bruno Covas (ambos do PSDB), que publica a autorização e as regras hoje no Diário Oficial.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

As áreas verdes funcionarão nos seus horários habituais e só deverão receber até 60% da sua capacidade de público – com máscara e distanciamento. Restrições de acesso poderão ocorrer sempre que o limite for batido.

A abertura dos parques para além dos dias úteis era esperada desde o dia 10, quando a capital entrou na fase 4-verde do Plano São Paulo – etapa que prevê uma quarentena com mais permissões para o comércio, bares e restaurantes, e que também liberou o funcionamento de cinemas, teatros e museus.

Segundo o prefeito Bruno Covas (PSDB), foi preciso esperar para avaliar se a cidade teria alguma piora nos indicadores do novo coronavírus por conta dessas flexibilizações, o que não ocorreu. “Os números estão melhorando e, por isso, a vigilância sanitária autorizou a reabertura dos parques.”

Como o Metro World News mostrou na edição de ontem, o número de visitantes nas áreas verdes tem crescido e passou de 796 mil, em agosto, para 1,180 milhão, em setembro.

SP não faz restrição aos cemitérios

O Centro de Contingência da Covid-19 do governo do estado não estabeleceu nenhuma restrição quanto à visitação dos cemitérios pelo público no feriado de Finados, na próxima segunda-feira. Como os espaços costumam receber mais gente nesta data, o governo lembrou que os visitantes devem obrigatoriamente usar máscara e respeitar o distanciamento. A definição das regras para o funcionamento dos cemitérios é de responsabilidade das prefeituras.