5 histórias da turma da Mônica para celebrar os 85 anos de Mauricio de Sousa

O cartunista e escritor brasileiro Mauricio de Sousa completa 85 anos nesta terça-feira (27). Entre suas inúmeras criações estão Mônica, Cebolinha, Cascão e Chico Bento. Em celebração à data, o perfil da Turma da Mônica fez homenagens ao seu criador nas redes sociais.

"Nos anos 1950, Mauricio de Sousa começou a procurar emprego como desenhista. Ouviu um 'desista, menino'. Depois surgiu uma vaga no jornalismo. E Mauricio foi aprimorando seu método de contar histórias. No dia 18 de julho de 1959, na Folha Tarde, a primeira historinha foi publicada. O resto é Presente. E muita história", diz post no Instagram.

"Seja nos gibis, nas redes sociais, no cinema ou no passatempo, sua presença está em todo lugar. Sobretudo na memória afetiva de milhões de brasileiros. E no presente, tão grande. Novinho em folha. Feliz aniversário", diz o post no Twitter.

Para marcar a data, selecionamos 5 quadrinhos da Turma da Mônica para relembrar a obra e os personagens do cartunista. Confira:

1. Mauricio: A história que não está no gibi



Com mais de 85 anos de vida e mais de 60 de carreira, Mauricio de Sousa tem uma história tão fascinante quanto os personagens da Turma da Mônica, que seguem encantando gerações de leitores. Compre a partir de R$ 35,90.

2. Chico Bento Arvorada



Em Arvorada, Chico Bento, o caipira mais famoso dos quadrinhos, leva uma daquelas lições que a vida de vez em quando dá em todos nós. Porque nem tudo pode ser deixado pra depois. Compre a partir de R$ 24,89.

3. Maurício – O início



'Mauricio – O início' é composto por seis histórias: A Caixa da Bondade (estrelada por Niquinho, personagem com o qual Mauricio não continuou a trabalhar), Chico Bento, O Astronauta no Planeta dos Homens-Sorvete, Zé da Roça… e o dragão que não existia, Piteco e Penadinho contra o Caçador de Cabeça. Compre a partir de R$ 41,93.

4. Turma da Mônica – Lendas Brasileiras



Aqui estão reunidas algumas das lendas mais conhecidas, que as crianças adoram! E o mais legal é que todas são representadas pelos graciosos personagens da Turma da Monica. Uma obra rica e especial que as crianças não podem ficar sem. Compre a partir de R$ 46,90.

5. O futuro do Horácio



Horácio vivia tranquilo, comendo alfaces e explorando cavernas pré-históricas – e acreditava que assim passaria o resto de seus dias. Mas o seu mundo virou de pernas para o ar quando, certa tarde, ele conheceu um velho dinossauro que lhe mostrou que seu futuro era menos promissor do que ele podia imaginar: Horácio e seus companheiros de espécie seriam extintos! E agora? Compre a partir de R$ 23,99.

