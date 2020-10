Paulistanos buscam nova relação com parques e praças durante a pandemia

Se a pandemia do novo coronavírus fez milhões de paulistanos interromperem suas rotinas, houve quem buscou nesta quarentena implementar novos hábitos.

Até a fase 4-verde do plano de flexibilização, os cinemas, teatros, museus e outros espaços culturais ficaram fechados. Com isso, cenas de pessoas em parques e praças, seja para lazer ou atividade física, ficaram mais comuns.

Desde a reabertura de 70 dos 108 parques municipais, os números de visitantes só aumentaram. Foram 497 mil em julho, 796 mil em agosto e quase 1,2 milhão em setembro. Na primeira metade deste mês, as áreas verdes receberam 544 mil pessoas.

Aposentada, Eneida Nunes passou a caminhar todos os dias com os dois filhos no parque Ibirapuera (zona sul). E quer seguir a nova tradição mesmo após a pandemia. “Está sendo ótimo, estou acordando bem melhor. Acabou virando rotina.”

Já a comerciante Katia Prachthäuser costumava ir ao parque sempre aos domingos. Com os portões fechados aos fins de semana, ela passou a visitar em todos os dias úteis. “Venho para passear e fazer um exercício. Vou manter esse hábito.”

E o fim de semana?

Com a entrada da capital paulista na fase 4-verde do Plano São Paulo, a possível liberação dos parques aos sábados, domingos e feriados divide opiniões.

A expectativa é de que a decisão saia até o fim desta semana. Prefeitura e governo estadual estudam a evolução dos novos casos de covid-19 para decidir pela reabertura ou não dos espaços. O secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Eduardo de Castro, afirma que a cidade seguirá os protocolos das autoridades de saúde. “Há grande preocupação com a segurança dos frequentadores.”

Fotos: Victoria Bechara/Publimetro

Em movimento

Visitantes por mês

Julho: 496.621 (a partir do dia 13)

Agosto: 796.039

Setembro: 1.180.498

Outubro: 543.858 (até 16/10)

Total: 3.017.016

Os mais frequentados

Ibirapuera (zona sul): 1.035.274

Carmo (zona leste): 242.551

Aclimação (zona sul): 226.749

Independência (zona sul): 197.078

Luz (centro): 149.746

Fonte: Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (dados até 16/10)