Obama entra em jogo pré-eleição

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama fez sua primeira participação em evento de campanha, na Filadélfia, em apoio ao candidato e ex-parceiro de chapa, o democrata Joe Biden.

Em rara aparição pública desde que deixou a Casa Branca, em 2017, Obama, que é considerado uma forte voz do Partido Democrata, demonstrou apoio ao colega em um comício drive-in. O evento foi visto como crucial nesta reta final para a equipe de Biden.

O ex-presidente, que desde que deixou o cargo evita criticar publicamente o atual líder dos EUA, Donald Trump, falou nesta semana em tom mais incisivo.

“Eu sei que existem muitas pessoas por aí que buscam te convencer de que seu voto não importa. Isso não é novidade. É uma das táticas mais antigas de suprimir votos. A novidade de agora é a luta por justiça e igualdade. Para mudar o jogo em questões que nos interessam, Joe Biden precisa do seu voto”, disse Obama.

O último encontro

Os presidenciáveis Donald Trump e Joe Biden se enfrentam hoje, pela última vez, em debate que ocorrerá em Nashville, no estado do Tennessee. O evento será transmitido pela BandNews TV em parceria com o UOL às 22h. ]