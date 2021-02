Cresce a aprovação a Bolsonaro, diz levantamento da Paraná Pesquisas

A aprovação do presidente Jair Bolsonaro cresceu três pontos percentuais na comparação entre maio e julho deste ano, de acordo com levantamento da empresa Paraná Pesquisas, realizado entre os dias 18 e 21 deste mês. Segundo o instituto, 47,1% dos entrevistados disseram aprovar o governo. Em maio, quando a maioria das cidades passava pelo avanço dos casos de covid-19, o índice era de 44%.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o que deixa os níveis de aprovação e desaprovação (48,1%) em empate técnico. Foram ouvidos 2.030 eleitores por meio de ligações telefônicas realizadas em 26 estados e no Distrito Federal.

A pesquisa realizou também projeções em três cenários diferentes sobre as intenções de voto para a Presidência da República, que será disputada novamente em 2022.

Em todas elas, o presidente Jair Bolsonaro seria reeleito. O cenário 1 tem a presença do ex-ministro Sergio Moro e do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad. Bolsonaro venceria com 29%, seguido de Moro com 17% e o petista com 13,4%. No segundo cenário, Bolsonaro tem 27,5%, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 21,9% e Moro, 16,8%. Na última projeção, sem Sergio Moro, Bolsonaro tem 30,7%, Haddad 14,5% e Ciro Gomes, 10,7%.

O levantamento também mostra que Bolsonaro venceria nos três cenários de segundo turno, com disputa mais acirrada em relação a Lula (45,6% contra 36,4% o petista).