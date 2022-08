Polícia suspeita de pacto de morte de jovens no Maksoud Plaza

Novas investigações reforçaram a tese de que os dois jovens encontrados mortos no hotel Maksoud Plaza (centro), no último domingo, fizeram um pacto de morte. A polícia encontrou diários e anotações dos dois, com referências ao suicídio, com os motivos que levaram os dois a querer morrer.

As câmeras de segurança do hotel Maksoud Plaza mostram que Kaena Maciel e Luís Fernando Kafrune chegaram sozinhos ao local, colaborando para a hipótese de que não há uma terceira pessoa envolvida no caso. Os dois já namoraram, mas tinham terminado, segundo a família dela, havia 15 dias.

A arma do crime, que pertencia ao padrasto de Kaena Maciel, foi encontrada na mão de Kafrune e, para a polícia, ele matou a jovem, a pedido dela, antes de se suicidar.

O caso foi, inicialmente, registrado como assassinato seguido de suicídio, mas, no inquérito, foi instaurado como “morte suspeita a esclarecer”.

Para determinar as motivações do casal, também está sendo analisada a possibilidade de uma relação com o “Jogo da Baleia Azul” ou a série da Netflix “13 Reasons Why” (“Os 13 porquês”, em tradução livre), que fala de suicídio.