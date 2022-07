Golpe da ‘falsa’ TV a cabo deixa prédios em alerta na capital paulista

Fique alerta: bandidos disfarçados de funcionários de empresas de TV a cabo tentam entrar na sua casa. Em geral, eles chegam uniformizados, com crachá, na portaria de condomínios, e pedem para ir a um apartamento que normalmente tem o serviço, alegando manutenção. O morador, desavisado, permite a subida. E o assalto acontece.

O Metro Jornal recebeu relatos de ao menos um assalto e uma tentativa de assalto na modalidade nas últimas semanas. Em um condomínio na Barra Funda (zona oeste), os ladrões conseguiram entrar no apartamento e roubaram o morador.

Em Higienópolis (centro), uma tentativa foi frustrada porque o morador entrou em contato com a operadora, que negou que tivesse mandado o serviço.

Foi por receber o relato de um síndico de tentativa de invasão desse tipo que a Hubert emitiu comunicado aos prédios sob sua gestão alertando para o golpe.

“No início deste ano, uma pessoa se apresentou como representante de uma dessas empresas e queria entrar em um condomínio que administramos. O síndico teve o cuidado de entrar em contato com a empresa e descobriu que não havia ordem de serviço. Depois, ele me relatou e resolvemos fazer um alerta para os demais prédios. Não para assustar, mas para prevenir”, disse Hubert Gebara, diretor do grupo Hubert.

A prevenção também levou a Assosíndicos a alertar seus associados, síndicos, que o golpe está na “praça”, para que orientem os funcionários dos prédios que administram.

Operadora orienta como conferir

As empresas de TV a cabo orientam os clientes a sempre confirmarem em suas centrais se houve envio de funcionários para prestar serviço na casa do consumidor. O telefone da NET é 10621 e o da SKY é 10611.

A NET informou que não tem registros de casos como os relatados. A SKY alerta que, quando o cliente pede serviço, ela passa número de protocolo que pode ser usado para conferir se a pessoa que está na porta é realmente funcionária da companhia.