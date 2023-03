Tiroteio no McDonald’s da rua Henrique Schaumann termina com um morto

Um homem morreu ao ser baleado em tentativa de assalto no McDonald’s localizado na esquina da rua Henrique Schaumann com a avenida Rebouças, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. O crime ocorreu no fim da manhã desta terça-feira (7) no drive-thru da lanchonete.

O suspeito, que estava armado, morreu ao tentar assaltar um policial civil. O agente, que também portava uma arma, atirou no rosto do criminoso após ser surpreendido na janela de seu carro, enquanto aguardava na fila de espera.

Segundo o DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa), que investiga o caso, as imagens das câmeras de segurança do local foram apreendidas e encaminhadas para a perícia. Foi requisitado ainda o exame residuográfico tanto para o assaltante quanto para o policial que efetuou os disparos. Nos vídeos, é possível observar, ainda, a presença de outros dois possíveis suspeitos, que fugiram do local em duas motocicletas após o crime. Até a conclusão desta edição, ninguém havia sido preso.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese que o policial tenha sido seguido pelos criminosos de motocicleta depois de realizar um saque em um caixa eletrônico da região.

O corpo do suspeito e o veículo do policial permaneceram no local do crime por duas horas para a avaliação da perícia. O GOE (Grupo de Operações Especiais) também deu auxilio aos trabalhos.

Em nota, o McDonald’s informou que está colaborando com as autoridades e que o restaurante onde foi registrada a tentativa de assalto segue funcionando normalmente.