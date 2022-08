Madrugada será o melhor horário para viajar no feriado de Carnaval

Você já leu essa recomendação em outros Carnavais, mas ela segue válida para esse: o que vai dar onda – parafraseando o hit da estação – é viajar de madrugada.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) estima que 2 milhões de veículos saiam da cidade no feriado prolongado.

Baseadas no movimento de períodos anteriores, as concessionárias preveem que boa parte desse contingente queira aproveitar o máximo do feriado em seus destinos, saindo hoje logo depois do expediente ou amanhã pela manhã.

A companhia recomenda o uso do Rodoanel Mario Covas para quem está fora da capital e precisa acessar uma das rodovias que saem da cidade e são servidas por essa via.

Ônibus

Segundo a Socicam, que administra os terminais rodoviários de São Paulo, a previsão é que 218 mil pessoas deixem a cidade de ônibus entre esta sexta e sábado. Os horários de maior movimento devem ser das 20h às 23h desta sexta e das 8h às 12h de sábado.

As cidades mais procuradas são o Rio de Janeiro, Belo Horizonte e as do sul de Minas Gerais. A Socicam informou que haverá 1.195 carros extras entre esta sexta e sábado.

Rodízio só volta na quinta-feira Em virtude do Carnaval, o rodízio de veículos será suspenso entre segunda-feira e quarta-feira.

Ele volta a vigorar noralmente na quinta-feira, dia 2 de março, para os carros com placa de finais 7 e 8.

No próximo domingo, a avenida Paulista vai abrir mais cedo para o tráfego dos carros, a partir das 16h, e não às 18h como normalmente.