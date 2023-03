Parque Villa-Lobos inicia cobrança de estacionamento e surpreende público

Na manhã desta segunda-feira usuários do Parque Villa-Lobos, no Alto de Pinheiros, foram surpreendidos com a cobrança do estacionamento, anteriormente gratuito.

Na tabela nova, duas horas custam R$ 5 e o período de até 12 horas, R$ 10. Motoqueiros que estacionam pagam metade da tarifa.

De acordo com alguns frequentadores, a única divulgação feita sobre a cobrança ocorreu no fim de semana por meio de panfletagem.

A Rádio Bandeirantes entrou em contato com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. O comunicado oficial do órgão foi:

“A Secretaria do Meio Ambiente começou hoje a cobrança de vagas de estacionamentos em cinco bolsões nos Parques Villa-Lobos e Cândido Portinari, na zona oeste da capital. De acordo coma pasta, a cobrança de estacionamento é uma forma de gerar receita aos parques, aumentar a segurança e melhorar o atendimento aos usuários. Os preços cobrados serão semelhantes aos da zona azul. O novo sistema garantirá vagas demarcadas para deficientes e idosos, vagas para ônibus e agilidade nos acessos nos finais de semana. O serviço terá monitoramento 24 horas”.