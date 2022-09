Defesa de Eike Batista descarta, por enquanto, delação

A disposição de “passar as coisas a limpo” que Eike Batista demonstrou antes de voltar ao Brasil para ser preso não foi a mesma manifestada por sua defesa, ao menos por agora. Nesta terça-feira, pouco antes de seu cliente chegar à Superintendência da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, para prestar depoimento, o advogado Fernando Martins negou que uma delação premiada esteja nos planos. “Não. A princípio, não há possibilidade de delação. Já conversei com Eike e, por enquanto, não tem”, limitou-se a dizer.

O empresário depôs por mais de duas horas na Delegacia de Combate ao Crime Organizado e Desvio de Recursos. Ele foi ouvido por dois delegados da PF e dois procuradores do MPF (Ministério Público Federal) que compõem a força-tarefa da Lava Jato no Rio. Ao todo, ele passou quase quatro horas no local.

Preso preventivamente sob acusação de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, Eike chegou à superintendência em um carro da PF, às 14h50. De chinelos, calça jeans e camiseta branca, o empresário, que estava sem algemas, ouviu protestos e gritos de ‘ladrão’ proferidos por curiosos que o esperavam do lado de fora do prédio. Mas, mesmo assim, manteve a aparente tranquilidade que demonstrou ao ser preso na segunda-feira.

O objetivo da equipe de investigação é colher novos dados e pedir esclarecimentos sobre o pagamento de US$ 16,5 milhões em propina para o ex-governador do Rio Sérgio Cabral (PMDB). Para ocultar a transação, foi feito um contrato fictício de venda de uma mina de ouro, segundo o MPF.

Pouco antes das 19h, Eike embarcou novamente no carro, acompanhado por agentes, e foi levado de volta ao presídio Bandeira Stampa, conhecido como Bangu 9, no complexo penitenciário de Gericinó, na zona oeste.

Acostumado a uma vida de luxo, o ex-bilionário dormiu em sua primeira noite na prisão, e aceitou as refeições servidas, segundo a Seap (Secretaria de Administração Penitenciária).

Dono de uma mansão de 3,5 mil m2 no Jardim Botânico, na zona sul, Eike agora divide uma cela de 15 m2, que tem quatro beliches, com mais seis presos da Lava Jato que não têm curso superior.

Batata e salsicha

Dono do badalado restaurante chinês Mr. Lam, na Lagoa, na zona sul do Rio, Eike agora tem poucas opções de comida. A Seap diz que no almoço há arroz ou macarrão, feijão, uma porção de proteína e salada, além de refresco e fruta ou doce de sobremesa. No jantar, o cardápio é o mesmo. Nesta terça, porém, o que serviram a ele foi arroz, feijão, farofa, batata e salsicha.

STF deve fazer sorteio para escolher relator da Lava Jato

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Cármen Lúcia, deve promover hoje uma reunião administrativa para escolher, por sorteio, o novo relator da Lava Jato, que substituirá Teori Zavascki, morto em acidente aéreo em Paraty (RJ).

A tendência é de que haja uma escolha por meio eletrônico entre os integrantes da 2ª Turma do STF, da qual Teori fazia parte. O escolhido estaria entre os ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, além de mais um que sairia da 1º Turma. O mais cotado para ocupar a vaga é Edson Fachin, que anunciou ontem que está à disposicão para a mudança. O STF não confirmou se o ato foi feito.

Após conversar com a equipe jurídica e com os próprios colegas de tribunal, Cármen Lúcia decidiu promover o sorteio. A escolha entre todos os nove ministros, porém, ainda não foi descartada. A Lava Jato tem um acervo de 54 inquéritos e 24 pedidos de delação.