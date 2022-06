Celso Daniel ‘ganha vida’ em placas na Grande São Paulo

Uma homenagem anônima ao prefeito de Santo André Celso Daniel, assassinado há 15 anos, tem intrigado quem vive na cidade. Placas pequenas, com a mesma tipografia e os dizeres “Celso Daniel está vivo nos corações” foram colocadas em pontos de grande circulação da cidade da Grande São Paulo.

A reportagem encontrou três delas: uma ao lado das estátuas do monumento aos imigrantes, na região conhecida como Ipiranguinha, outra na divisa com Mauá, entre a rua Giovanni Battista Pirelli e a avenida Manuel da Nóbrega, e uma última na avenida Pereira Barreto, no trecho próximo a rua Mairinque.

A identidade do autor da homenagem ainda é um mistério. O Metro Jornal circulou na tarde de ontem pelos pontos onde estão as placas para conversar com vizinhos e comerciantes. Mas poucas pessoas têm pistas sobre o dono das frases.

Para a comerciante Débora Zanone, 41 anos, que trabalha próximo a uma das placas, a homenagem pode ser de algum político. “Acredito que seja alguém ligado à gestão anterior, que saiu do governo recentemente. Algum simpatizante do partido e do ex-prefeito”, afirmou. Ela relata que viu a placa há cerca de um mês.

O taxista Sérgio Polistchuk, 45 anos, disse ter visto a frase na avenida Ramiro Colleoni. Ele afirmou acreditar que seja homenagem de alguém que admire Celso. “Deve ser alguém ligado à família do ex-prefeito que está fazendo isso”, disse o taxista, que relatou ter visto a placa na quarta-feira.

Legado

O assassinato de Celso Daniel completou 15 anos neste mês. Ele governou a cidade pelo PT por nove anos, entre 1989 e 1992, 1997 e 2000 e em 2001. Sua morte em janeiro de 2002 impediu que finalizasse o terceiro mandato.

Suas gestões foram marcadas pela liderança regional, tendo sido um dos idealizadores do Consórcio Intermunicipal. Celso é lembrado por implementar programas de acesso à renda e de urbanização de espaços públicos. O prefeito foi sequestrado e morto à tiros. A Justiça condenou seis pessoas pelo crime.

‘Queria eu ter feito isso’, diz filha do prefeito

A filha de Celso Daniel, Liora Santana Daniel, 31 anos, disse ter se emocionado ao ver as placas. “Achei lindo. É uma mensagem super positiva. Não faço ideia de quem seja o autor, mas gostaria muito de conhecê-lo e perguntar sua motivação.” A jornalista afirma que, depois de 15 anos, muito do legado do prefeito para a região tem sido esquecido. “A repercussão da morte e todas as teorias de conspiração deixaram o grande governante que ele foi em segundo plano para muita gente. Queria eu ter tido essa ideia (da placa). De certa maneira, ela instiga a nova geração a perguntar quem foi Celso Daniel.”