Exposição no Instituto Butantan proporciona um passeio muito maior que só cobras

Falar sobre Instituto Butantan, na zona oeste de São Paulo, é quase instantaneamente pensar em cobras. Engana-se, porém, quem pensa que não é possível encontrar muito mais por lá. Existem tantas opções, que o visitante pode se surpreender observando passarinhos e tendo uma verdadeira aula de história.

O Instituto Butantan conta com três museus, histórico, biológico e de microbiologia, com exposições permanentes. Quem vai ao local costuma procurar primeiro o Museu Biológico, para ver as serpentes, aranhas e escorpiões em espaços que são recriações de seus ambientes naturais, os chamados biodioramas.

Para mostrar que o trabalho do instituto vai muito além dos animais peçonhentos, foi montada a exposição “Butantan além das cobras”. No espaço, os visitantes podem viajar no tempo e conhecer as pesquisas feitas no local ao longo da história.

Com o fim das aulas, a procura por atividades diferentes aumenta e isso leva muitas famílias ao Butantan. Thalyson Sousa, de 7 anos, já tinha ido ao instituto com a escola, mas levou a mãe, Tatiane Rodrigues, 32 anos, para conhecer também a exposição das cobras. Ela não esperava encontrar um espaço cheio de novas informações, como a exposição. “Estamos sempre aprendendo”, afirmou.

A diretora do Museu Histórico, Adriana Almeida, conta que as pesquisas hoje incluem também a genética e diversos outros bichos. Ela é uma das idealizadoras da exposição e disse que é importante saber que o Butantan não é apenas o “lugar das cobras”.

Devido às férias, diversas atividades ao ar livre passaram a ter mais espaço, como é o caso da observação de aves, que passa a ser feita três vezes por semana.

A mostra “Butantan além das cobras” é gratuita e fica aberta de terça a domingo, das 10h às 16h. Os museus funcionam também de terça a domingo, das 9h às 16h45 e o valor único para os três é de R$ 6 para adultos e R$ 2,50 para estudantes. O instituto está localizado na avenida Vital Brasil, 1.500.