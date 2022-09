Cidades do ABC paulista não terão desfiles de Carnaval

As cidades do ABC (Grande São Paulo) não terão os tradicionais desfiles de escola de samba neste ano. É a primeira vez que isso acontece na região desde o início das manifestações carnavalescas nas sete cidades, segundo a Liga Regional das Escolas de Samba do ABC. Desde 2013, somente Santo André e São Bernardo “abriam avenidas” para os carros alegóricos.

O motivo para suspensão da festa é o mesmo em todos os municípios: falta de dinheiro. A Prefeitura de Santo André anunciou ontem, no final da tarde, que, em reunião com a participação de representantes da Uesa (União das Escolas de Samba de Santo André), chegou-se a um acordo comum de que não serão realizados os desfiles em 2017.

“Por conta da realidade orçamentária, fruto da dívida que ultrapassa os R$ 300 milhões, a administração está dando prioridade para a organização das finanças do Executivo, quitação de débitos com fornecedores que estão há muitos meses sem receber pelos serviços prestados e retomada do crescimento e potencial de investimento da cidade”, justfica a prefeitura, em nota.

Em São Bernardo, o prefeito Orlando Morando (PSDB) anunciou durante suas primeiras atividades no cargo, no início do mês, que também não repassaria verba para as escolas de samba da cidade neste ano. Na tarde de ontem, o presidente da Liga Regional das Escolas de Samba do ABC, Valter Belber, confirmou que a cidade também não terá desfiles em 2017.

Belber lamentou o fim do Carnaval de escolas na região. “É uma pena. A gente deixa de ter um evento cultural histórico que tínhamos. Agora para retornar é muito difícil. Mauá tentou voltar, mas não conseguiu. As pessoas vão desistindo, indo para São Paulo acompanhar os desfiles de lá”, afirmou.

Folia chegou a ser televisionada

O que respirava por aparelhos agora teve os equipamentos de sobrevida desligados. Porém, nem sempre o Carnaval do ABC viveu de “duras penas”.

Em Santo André, Entre 1956 e 1968 ocorreu uma fase áurea da folia, com disputas acirradas, na categoria rancho (tipo de agremiação), com acompanhamento da imprensa impressa, rádio e até TV, quando a antiga TV Excelsior transmitia ao vivo o Carnaval da cidade. “Chegamos a ter desfiles mais atrativos que a capital nesta época, com até cobertura televisiva”, disse Valter Belber, presidente da Liga Regional das Escolas de Samba do ABC.