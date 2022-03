Rodovia Índio Tibiriçá lidera mortes no trânsito do ABC paulista

Dados divulgados nesta quarta-feira pelo governo estadual só confirmam o que muitos já sabem no ABC: a rodovia Índio Tibiriçá é uma das mais perigosas da região. A estrada que corta São Bernardo, Santo André e Ribeirão Pires (na Grande SP) é a que mais registra mortes no trânsito das sete cidades.

O governador Geraldo Alckmin (PSDB) anunciou o Infomapa, sistema que mapeia os locais dos óbitos no trânsito em todo o Estado. A ferramenta disponibiliza dados a partir de agosto até o mês passado. Neste período, a Índio Tibiriçá registrou seis mortes: dois motociclistas no perímetro de São Bernardo e quatro pedestres no território de Ribeirão Pires.

O 1º BPMR (Batalhão de Polícia Militar Rodoviário), responsável pela segurança na rodovia, informou que desde janeiro foram 13 vítimas fatais de acidentes de trânsito na via, sendo seis por atropelamento e sete em decorrência de colisões entre veículos. A média na estrada é de um óbito a cada 25 dias em 2016.

“Realmente é uma rodovia perigosa, os próprios números apresentados mostram isso. Temos uma sinalização horizontal e vertical muito boa, muitos radares, mas mesmo assim há acidentes. Um dos principais fatores é que ela passa por regiões conturbadas, os vilarejos do entorno cresceram muito nos últimos anos. Com isso, o volume de tráfego aumenta e a chance de colisões e atropelamentos também. Há trechos de 80 km/h, que é um limite alto para um trecho que recebe muita gente”, disse o coronel Carlos Alberto dos Santos, comandante do 1º BPMR.

Ele também aponta a imprudência como um dos fatores para o alto número de mortes na rodovia. “Há muitos carros que fazem ultrapassagens proibidas e o desrespeito aos limites de velocidade ainda é um dos principais fatores para os acidentes.”

Rodovias perigosas

Segundo o Infomapa, as rodovias são as que mais registram mortes no ABC. Depois da Índio Tibiriçá, vem a Anchieta, com registro de cinco óbitos nos últimos três meses, e a Imigrantes, com três casos no mesmo período.

Depois das estradas, vêm a avenida Lions, estradas da Cooperativa e do Alvarenga, todas em São Bernardo, e a praça Antônio Fláquer, conhecida como Ipiranguinha, em Santo André. Cada via teve duas mortes no período.

Estrada recebeu R$ 107 milhões em 5 anos

O DER (Departamento Estadual de Estradas e Rodagem), responsável pela infraestrutura da Índio Tibiriçá, informou que a rodovia é constantemente monitorada pelas equipes do órgão.

Segundo o departamento estadual, desde 2011, foram investidos R$ 107,4 milhões em obras de melhorias e modernização na rodovia. O DER diz que a verba foi utilizada para recapeamento de pistas e acostamentos, recuperação de taludes, implantação de terceiras faixas e dispositivos.

“Além disso, para aumentar a segurança dos motoristas e usuários, o DER implantou novos radares na rodovia em pontos de atenção, onde há travessia de pedestres ou onde haja a necessidade do controle de velocidade”, diz nota do departamento.

O DER diz que recentemente foram instaladas 11 lombadas eletrônicas e dois radares fixos por toda a rodovia.

“Cabe ainda ressaltar que a imprudência ainda é o fator que mais gera acidentes rodoviários”, justifica o departamento estadual.

