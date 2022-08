Estado do Rio lidera ranking de policiais mortos no país

O Rio de Janeiro lidera um triste ranking da violência no país: o de policiais mortos. Entre 2009 e 2015, mais de 2,5 mil agentes foram assassinados em serviço ou fora dele no Estado, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira. Segundo levantamento feito pela rádio BandNews FM, 91 policiais foram mortos no Estado apenas neste ano.

No ano passado, mais de 3,3 mil pessoas morreram em intervenções policiais envolvendo agentes que estavam de folga ou de serviço. O Rio de Janeiro ficou em segundo lugar no levantamento, perdendo apenas para São Paulo, que em 2015 registrou aproximadamente 800 casos a mais.

De acordo com o levantamento, um veículo foi roubado ou furtado em 2015 no país a cada um minuto e um segundo, totalizando 509.978.

Outro dado alarmante é o registro de cinco estupros por hora no Brasil em 2015. São Paulo foi o Estado com o maior número de casos: mais de 9 mil, enquanto o Rio aparece em segundo com quase 5 mil registros.

Polícia Civil vai começar a pedir doações

Após lançar um edital público na terça-feira para que empresários possam doar materiais e também prestar serviços para garantir o funcionamento das delegacias, a Polícia Civil vai começar na semana que vem o contato com aqueles que puderem fazer doações.

A iniciativa é uma tentativa de amenizar os prejuízos causados pela crise do Estado, já que, segundo a corporação, está faltando o básico para o trabalho, como papel, tinta para impressora, material de limpeza e higiene.

No edital, a Polícia Civil afirma que não haverá contrapartidas nem benefícios para as empresas que participarem.