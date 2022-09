Dia Mundial de Combate ao AVC tem ações preventivas; saiba mais

O AVC (acidente vascular cerebral) mata mais de 80 mil brasileiros por ano, segundo dados do Ministério da Saúde. Este sábado é o Dia Mundial de Combate ao AVC, conhecido popularmente como derrame.

Embora nem sempre fatal, o AVC pode deixar sequelas, que vão desde perda de sensibilidade até perda de movimento ou fala.

Por isso, o neurologista Feres Chaddad, da Beneficência Portuguesa de São Paulo, ressalta que o tempo é um fator crucial: “Se a pessoa chega ao hospital até duas horas após o início dos sintomas, a chance de recuperação é maior.”

A neurologista e vice-presidente da Associação Brasil AVC, Carla Moro, alerta que os fumantes, idosos, cardíacos e diabéticos estão entre as pessoas com maior predisposição. “Embora a chance de ter um AVC aumente com a idade, 10% dos casos acontecem em pessoas entre 15 e 45 anos.”

Ações gratuitas em São Paulo

• Sexta. Médicos do Hospital Santa Paula farão exames de prevenção no Shopping Vila Olímpia (zona sul), das 11h às 16h.

• Sábado. Numa ação da Academia Brasileira de Neurologia, estudantes de medicina darão dicas de prevenção em tendas instaladas nas estações Sé, Barra Funda, República e Tatuapé do Metrô e no Parque da Água Branca (centro), das 8h às 16h.