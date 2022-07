Bilbliotecas públicas municipais de São Paulo

RELAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO

CENTRO

Biblioteca Louis Braille – CCSP Rua Vergueiro, 1000 Paraíso – 01504-000 Telefone: 11 3383-3403 Horário: 3ª a 6ª feira das 10h às 20h (entrada permitida até às 19h30) sábados e feriados das 10h às 18h (entrada permitida até às 17h30) ccsp@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca Mário de Andrade Edifício principal Rua da Consolação, 94 República – 01302-000 Telefone: 11 3775-0002 bma@prefeitura.sp.gov.br Edifício anexo Rua Dr. Bráulio Gomes, 125/139 Circulante Prédio principal – térreo – entrada pela Avenida São Luís, 235 E-mail: circbma@prefeitura.sp.gov.br Tel. (11) 3775-0002 Horário: 2ª a 6ª, das 8h30 às 20h30 e sábado, das 10h às 17h

Biblioteca Monteiro Lobato Rua General Jardim, 485 Vila Buarque – 01223-011 Telefone: 11 3256-4122 ramal 214 Fax: 11 3256-4038 Horário: 2ª a 6ª feira das 8h às 18h; sábado das 10h às 17h Aos domingos das 10h às 14h (Gibiteca e Sala Infantil) bcsp.mlobato@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca Raul Bopp Rua Muniz de Souza, 1115 Aclimação – 01534-001 Telefone: 11 3208-1895 Horário: 2ª a 6ª feira das 10h às 19h e sábado das 9h às 16h e domingo das 10h às 16h bmraulbopp@yahoo.com.br

Biblioteca Sérgio Milliet – CCSP Rua Vergueiro, 1000 Paraíso – 01504-000 Telefone: 11 3383-3403 Horário: 3ª a 6ª feira das 10h às 20h; sábados, das 10h às 18h; domingos, das 10h às 16h ccsp@prefeitura.sp.gov.br

Bosque da Leitura Parque Jardim da Luz Praça da Luz, s/nº Bom Retiro – 01122-000 Telefone: 11 3675-8096 (informações) Horário: sábados e domingos das 10h às 16h bosquedaleitura@prefeitura.sp.gov.br

Discoteca Oneyda Alvarenga – CCSP Rua Vergueiro, 1000 Paraíso – 01504-000 Telefone: 11 3383-3403 Horário: 3ª a 6ª feira das 10h às 20h (entrada permitida até às 19h30) sábados, domingos e feriados das 10h às 18h (entrada permitida até às 17h30) discoteca@prefeitura.sp.gov.br

Gibiteca – CCSP Rua Vergueiro, 1000 Paraíso – 01504-000 Telefone: 11 3383-3403 Horário: 3ª a 6ª feira das 10h às 19h; sábados, das 10h às 18h; domingos, das 10h às 16h ccsp@prefeitura.sp.gov.br

Ponto de Leitura Galeria Olido Av. São João, 473 – Centro São Paulo, SP – 01035-000 Telefone: 11 3397-0176 Horário: 2ª feira das 13h às 18h; 3ª feira a sábado das 10h às 20h; domingos e feriados, das 13h às 19h

ZONA NORTE

Biblioteca Afonso Schmidt Av. Elisio Teixeira Leite, 1.470 Freguesia do Ó/Vila Brasilândia – 02801-000 Telefone: 11 3975-2305 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bcsp.aschmidt@gmail.com

Biblioteca Álvares de Azevedo Praça Joaquim José da Nova, s/n Vila Maria – 02126-000 Telefone: 11 2954-3118 e 2954-2813 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h e domingo das 10h às 15h bmalvaresazevedo@yahoo.com.br

Biblioteca Brito Broca Av. Mutinga, 1.425 Pirituba – 05110-000 Telefone: 11 3904-1444 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmbritobroca@yahoo.com.br

Biblioteca do Centro Cultural da Juventude – Ruth Cardoso Av.Deputado Emílio Carlos, 3.641 (ao lado do terminal Cachoeirinha) Vila Nova Cachoeirinha – 02720-200 Telefone: 11 3984-2466 ramal 33 Horário: 3ª a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados, das 10h às 18h ccjbiblioteca@prefeitura.sp.gov.br ccjredessociais@prefeitura.sp.gov.br Biblioteca CEU Jaçanã Rua Antonio Cezar Neto, 105 Jardim Guapira – 02274-100 Telefone: 11 3397-3979 / FAX 11 3397-3978 ceujacanabiblioteca@prefeitura.sp.gov.br Biblioteca CEU Jardim Paulistano Rua Aparecida do Taboado, s/n Jardim Paulistano – Brasilândia – 02814-000 Telefone: 11 3397-5418 e 3397-5421 ceujardimpaulistano@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Parque Anhanguera Rua Pedro José de Lima, s/n Jardim Anhanguera – 05267-174 Telefone: EMEF 11 3911-5274 smeceupqanhanguera@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Paz «Augusto dos Anjos» Rua da Paz, 7 Vila Brasilandia – Jd. Paraná – 02878-030 Telefone: 11 3986-3436 ceupazbiblioteca@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Pêra Marmelo «Educador Paulo Freire» Rua Pêra Marmelo, 226 com Rua Líbero Teixeira Braga Bairro do Jaraguá – 05185-420 Telefone: 11 3948-3914 e 3948-3912 bepfceu@gmail.com

Biblioteca CEU Perus «João Antonio» Rua Bernardo José de Lorena, s/n Perus – 05203-200 Telefone: 11 3915-8710 smeceuperusbiblioteca@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Vila Atlântica «Maria Benedita Câmara Bormann» Rua Coronel José Venâncio Dias, 840 Jardim Nardini – 05160-030 Telefone: 11 3901871 ceuatlanticabiblioteca@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca Érico Veríssimo Rua Diógenes Dourado, 101 Cohab Parada de Taipas – Jaraguá – 02815-140 Telefone: 11 3972-0450 Horário: 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h; sábado, 9h às 16h bmericoverissimo@gmail.com

Biblioteca José Mauro de Vasconcelos Praça Comendador Eduardo Oliveira, s/n Parque Edu Chaves – 02233-060 Telefone: 11 2242-8196 e 2242-1072 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmjmaurovasconcelos@yahoo.com.br

Biblioteca Menotti Del Picchia Rua São Romualdo, 382 Limão – 02557-060 Telefone: 11 3966-4814 e 3956-5070 Horário: 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h; sábado, 9h às 16h bmmenottidelpicchia@yahoo.com.br

Biblioteca Narbal Fontes Av. Conselheiro Moreira de Barros, 170 Santana – 02018-010 Telefone: 11 2973-4461 e 2975-0511 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmnarbalfontes@yahoo.com.br

Biblioteca Nuto Sant’Anna Praça Tenório Aguiar, 32 Santana – 02044-080 Telefone: 11 2973-0072 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmnutosantanna@yahoo.com.br

Biblioteca Padre José de Anchieta Rua Antonio Maia, 651 Perus – 05204-110 Telefone: 11 3917-0751 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h e domingo das 10h às 15h bmjosedeanchieta@yahoo.com.br

Biblioteca Pedro da Silva Nava Rua Helena do Sacramento, 1000 Mandaqui – 02433-020 Telefone: 11 2973-7293 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmpedrosnava@yahoo.com.br

Biblioteca Sylvia Orthof Av. Tucuruvi, 808 Tucuruvi – 02304-002 Telefone: 11 2981-6263 e 2981-6264 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; temporariamente não abre aos sábados bmsylviaorthof@yahoo.com.br

Biblioteca Thales Castanho de Andrade Rua Dr. Arthur Fajardo, 447 Freguesia do Ó – 02963-000 Telefone: 11 3975-7439 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmthalescandrade@yahoo.com.br

Bosque da Leitura Parque Anhangüera Parque Anhangüera Av. Fortunata Tadiello Natucci, 1000 (continuação da Rua Dr. Silvio de Campos) Perus – 05204-000 Horário: domingos das 10h às 16h bosquedaleitura@prefeitura.sp.gov.br

Bosque da Leitura Parque Cidade de Toronto Parque Cidade de Toronto Av. Cardeal Mota, 84 City América – Pirituba – 05101-210 Horário: domingos, das 10h às 16h bosquedaleitura@prefeitura.sp.gov.br

Bosque da Leitura Parque Lions Clube Tucuruvi Parque Lions Clube Tucuruvi Rua Alcindo Bueno de Assis, nº 500 Tucuruvi – 02344-080 Telefone: 11 2203-5837 (Administração do parque) Horário: sábados e domingos, das 10h às 16h bosquedaleitura@prefeitura.sp.gov.br Bosque da Leitura Parque do Trote Parque do Trote Rua Nadir Dias de Figueiredo, s/n Rua São Quirino, 905 Vila Guilherme – 02056-070 Telefone: 11 2965-0165 (Administração do parque) e 11 2905-0165 Horário: sábados e domingos das 10h às 16h bosquedaleitura@prefeitura.sp.gov.br Ponto de Leitura União dos Moradores do Parque Anhanguera Rua Amadeu Caego Monteiro, 209 Parque Anhanguera – 05271-250 Tel. 11 3911-3394 e 3911-3048 Horário: 2ª à 6ª feira das 8h às 17h, exceto feriado

ZONA SUL

Biblioteca Amadeu Amaral Rua José Clóvis Castro, s/n Jardim da Saúde – 04290-100 Telefone: 11 5061-3320 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmamadeuamaral@yahoo.com.br

Biblioteca Belmonte Rua Paulo Eiró, 525 Santo Amaro – 04752-010 Telefone: 11 5687-0408 e 5691-0433 Horário: 2ª a 6ª feira, das 10h às 19h; sábado, 9h às 16h bmbelmonte@yahoo.com.br

Biblioteca Castro Alves Rua Abrahão Mussa, s/n Jardim Patente – 04256-190 Telefone: 11 2946-4562 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmcastroalves@gmail.com

Biblioteca CEU Alvarenga “Rachel de Queiroz” Estrada do Alvarenga, 3.752 – Balneário São Francisco Cidade Ademar – Pedreira – 04474-340 Telefone: 11 5672-2543 , 5672-2514 e 5672-2540 bibliotecaceualvarenga@yahoo.com.br

Biblioteca CEU Caminho do Mar Rua Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5241 Jabaquara – 04325-001 Telefone: 11 5624-8739 / EMEF: 5624-6079 smeceucaminhomar@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Campo Limpo “João do Rio” Av. Carlos Lacerda, 678 Chácara São Pedro – 05789-000 Telefone: 11 5843-4825

Biblioteca CEU Cantos do Amanhecer Avenida Cantos do Amanhecer, s/n Jardim Eledy – 05856-020 Telefone: 11 3397-9767 ceucantosdoamanhecerbiblioteca@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Casa Blanca “Patativa do Assaré” Rua João Damasceno, 85 Jardim Casa Blanca – Jardim São Luís – 05841-160 Telefone: 11 5519-5201, 11 5519-5212 e 11 5519-5206 ceucasablancabiblioteca@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Capão Redondo Rua Daniel Gran, s/n Capão Redondo – 05867-380 Telefone: 11 5873-8083 smeceucapaoredondo@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Cidade Dutra “Rubem Braga” Av. Interlagos 7350 Cidade Dutra – 04777-000 Telefone: 11 5668-1915 e 11 5668-1916 bibrubembraga@yahoo.com.br

Biblioteca CEU Feitiço da Vila Rua Feitiço da Vila, s/n Chácara Santa Clara – Capão Redondo – 05879-000 Telefone: 11 3397-6550 e 3397-6559 smeceufeiticovila@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Guarapiranga «Florinda Lotaif Schahin» Estrada da Baronesa, 1.120 Jardim Ângela – 04919-000 Telefone: 11 3397-9576 Diretoria Regional de Educação – Campo Limpo bibliotecaceuguara@yahoo.com.br

Biblioteca CEU Meninos “Wally Salomão” Rua Barbinos, 111 – Vila Independência São João Climaco – 04240-110 Telefone: 11 2945-2512 ceumeninosbiblioteca@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Navegantes “Narcisa Amália de Campos” Rua Maria Moassab Barbour, s/n Parque Residencial Cocaia – Cantinho do Céu – 04849-503 Telefone: 11 5976-551 bibliotecaceunavegantes@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Paraisópolis Rua Doutor José Augusto Souza e Silva, s/n Jardim Parque Morumbi – 05712-040 Telefones: 11 3742-3081 smeceuparaisopolis@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Parelheiros Rua José Pedro de Borba, 20 Jardim Novo Parelheiros – 04890-090 Telefone: 11 5920-2470 ceuparelheirosbiblioteca@prefeitura.sp.gov.br Biblioteca CEU Parque Bristol Rua Professor Arthur Primavesi com a Rua Roudão Eufrázio Leal Parque Bristol – 04177-070 Telefone: 11 2334-1405 cepqbristl@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Três Lagos “Ana Aurora do Amaral Lisboa” Estrada do Barro Branco, s/n Jardim Três Corações – 04852-320 Telefone: 11 5976-5610 ceutreslagosbiblioteca@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Vila do Sol Avenida dos Funcionários Públicos, 369 Bairro Vila do Sol – Jardim Ângela – 04962-000 Telefone: 11 3397-9800 , 3397-9811 e 3397-9868 smeceuviladosol@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Vila Rubi Rua Domingos Tarroso, 101 Vila Rubi – Grajaú – 04823-090 Telefone: 11 5661-6518 e 5662-6512 smeceuvilarubi@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca Chácara do Castelo Rua Brás Lourenço, 333 Jardim da Glória – 04113-110 Telefone: 11 5543-4929 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmchacaradocastelo@yahoo.com.br

Biblioteca Helena Silveira Rua José Viriato de Castro, s/n Campo Limpo – 05788-310 Telefone: 11 5841-1259 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmhelenasilveira@yahoo.com.br

Biblioteca Malba Tahan Rua Brás Pires Meira, 100 Veleiros – 04784-150 Telefone: 11 5523-4556 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmmalbatahan@hotmail.com

Biblioteca Marcos Rey Av. Anacê, 92 Campo Limpo – 05755-090 Telefone: 11 5845-2572 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmmarcosrey@yahoo.com.br

Biblioteca Paulo Duarte Rua Arsênio Tavolieri, 45 Jabaquara – 04321-030 Telefone: 11 5011-7445 Horário: 2ª a 6ª feira, das 10h às 19h; sábado, 9h às 16h bmpauloduarte@yahoo.com.br

Biblioteca Prefeito Prestes Maia Av. João Dias, 822 Santo Amaro – 04724-001 Telefone: 11 5687-0513 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmprestesmaia@yahoo.com.br

Biblioteca Roberto Santos Rua Cisplatina, 505 Ipiranga – 04211-040 Telefone: 11 2273-2390 e 2063-0901 Horário: 2ª a 6ª feira, das 10h às 19h; sábado, 9h às 16h bmrobertosantos@yahoo.com.br

Biblioteca Viriato Corrêa Rua Sena Madureira, 298 Vila Mariana – 04021-050 Telefone: 11 5573-4017 e 5574-0389 Horário: 3ª a 6ª feira, das 10h às 19h; sábado e domingo, das 11h às 18h bibliotecavilamariana@hotmail.com

Espaço de Leitura Zalina Rolim Rua Corredeira, 26 Vila Mariana – 04127-140 Telefone: 11 5573-2606 Horário: 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h; sábado, 9h às 16h

Bosque da Leitura Parque Guarapiranga Av. Guarapiranga, 1091 – Portão 2, ao lado do «Quioscão» Alves de Lima/Guarapiranga, 04902-005 Telefone do parque: 11 5514-6332 Horário: domingos das 10h às 16h bosquedaleitura@prefeitura.sp.gov.br

Bosque da Leitura Parque do Ibirapuera Parque do Ibirapuera Av. República do Líbano,1.151 – portão 7 (ao lado do Viveiro Manequinho Lopes) Parque Ibirapuera – 04502-001 Telefone: 11 3675-8096 (informações) Horário: sábados e domingos das 10h às 16h bosquedaleitura@prefeitura.sp.gov.br

Bosque da Leitura Parque Santo Dias Rua Jasmim da Beirada, 71, COHAB Adventista – Capão Redondo Alt. do 4800 da Estrada de Itapecirica Parque Santo Dias – 05868-580 Horário: sabados e domingos, das 10h às 16h bosquedaleitura@prefeitura.sp.gov.br

Ponto de Leitura Carolina Maria de Jesus Rua Teresinha Prado de Oliveira, 119 Parelheiros – 04890-630 Telefone: 11 5921-3665 Horário: 2ª a 6ª feira das 9h às 16h, exceto feriado

Ponto de Leitura Graciliano Ramos Rua Prof. Oscar Barreto Filho, 252 (Calçadão Cultural do Grajaú) Parque América – Grajaú – 04822-300 Telefone: 11 3496-9638 Horário: 2ª a 6ª feira das 10h às 17h Ponto de Leitura Praça do Bambuzal Rua da Colônia Nova s/n (Praça Nativo Rosa de Oliveira- Praça do Bambuzal) Jardim Ângela – 05871-270 Telefone: 11 5833-3567 Horário: 2ª a 6ª feira das 8h às 18h, exceto feriado

ZONA LESTE

Biblioteca Adelpha Figueiredo Praça Ilo Otani, 146 Pari – 03028-003 Telefone: 11 2292-3439 e 2694-0013 Horário: 2ª a 6ª feira das 10h às 19h; sábado das 9h às 16h bmadelphafigueiredo@yahoo.com.br

Biblioteca Affonso Taunay Rua Taquari, 549 Mooca – 03166-000 Telefone: 11 2292-5126 Horário: 2ª a 6ª feira das 9h às 18h; sábado das 9h às 16h bmaffonsotaunay@yahoo.com.br

Biblioteca Aureliano Leite Rua Otto Schubart, 196 Parque São Lucas – 03238-030 Telefone: 11 2211-7716 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bpaurelianoleite@gmail.com

Biblioteca Cassiano Ricardo Av. Celso Garcia, 4.200 Tatuapé – 03064-000 Telefones: 11 2092-4570 e 2942-9952 Horário: 2ª a 6ª feira, das 10h às 19h; sábado, 9h às 16h bmcassianoricardo@yahoo.com.br Biblioteca CEU Água Azul Avenida dos Metalúrgicos, 1300 COHAB Cidade Tiradentes – 08471-000 Telefones: 11 2285-0335 , 2282-7157 e 2016-4476 smeceuaguaazul@prefeitura.sp.gov.br Biblioteca CEU Alto Alegre Rua Bento Guelfi, s/n Jardim Laranjeira – Iguatemi – 08381-001 Telefones: 11 2075-1018 e 2075-1019 Diretoria Regional de Educação – São Mateus smeceualtoalegrebiblioteca@prefeitura.sp.gov.br Biblioteca CEU Aricanduva “Mario Quintana” Rua Olga Fadel Abarca, s/n Jardim Santa Terezinha – 03572-020 Telefones: 11 2723-7513, 2723-7519 e 2723-7511 sme_ceuaricanduva-biblioteca@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Azul da Cor do Mar Rua Ernesto de Souza Cruz, 2171 Cidade Antonio Estevão de Carvalho – 08225-380 Telefone: 11 3397-9019 smeceuazuldacordomar@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Formosa Rua Sargento Claudiner Evaristo Dias, s/n Parque Santo Antônio – Vila Formosa – 03385-150 Telefone: 11 2216-4622 Diretoria Regional de Educação – Itaquera smeceuformosa@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Inácio Monteiro “Adelaide de Castro Alves Guimarães” Rua Barão Barroso do Amazonas, s/n Cohab Prestes Maia – 08472-720 Telefone: 11 2518-9014 smeceuinaciomonteiro@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Jambeiro “Eugênia Alvaro Moreyra” Av. José Pinheiro Borges, 60 Guaianases – 08430-810 Telefone: 11 2960-2017 bibliotecaceujambeiro@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Lajeado Rua Manuel da Mota Coutinho, 293 Lajeado – 08451-420 Telefones: 11 2153-9930 e 2153-9966 smeceulajeado@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Parque São Carlos “Barbosa Lima Sobrinho” Rua Clarear, 141 Vila Jacuí – Jardim São Carlos – 08062-590 Telefone: 11 2045-4261 ceupqsaocarlosbiblioteca@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Parque Veredas “Paulo Leminski” Rua Daniel Muller, 347 Itaim Paulista – 08141-290 Telefone: 11 2563-6212 ceupqveredasbiblioteca@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Quinta do Sol Avenida Luiz Imparato, 564 Cangaíba – 03819-160 Telefone: 11 3396-8591 ceuquintadosol@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Rosa da China “Juó Bananére” Rua Clara Petrela, 113 Jd. São Roberto – 03978-500 Telefones: 11 2701-2318 e 2701-2315 smeceurosachina@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU São Mateus “Camilo Pedro dos Reis” Rua Curumatim, 221 Pq. Boa Esperança – 08341-240 Telefone: 11 2732-8117 ceusaomateusbiblioteca@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU São Rafael “Mário Palmério” Av. Ragueb Chofhi, 1.400 São Rafael – 08395-320 Telefone: 11 2752-1043 ceubibliotecasaorafael@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Sapopemba Rua Manuel Quirino de Mattos, s/nº Jardim Sapopemba – 03969-000 Telefones: 11 2075-9117 e 2075-9118 smeceusapopemba@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Tiquatira Avenida Condessa Elizabeth Robiano com a Rua Kampala, 270 Penha – 03704-015 Telefone: 11 2227-0516 (CEU) Diretoria Regional de Educação – Penha culturaceutiquara@gmail.com

Biblioteca CEU Três Pontes Rua Capachós, s/n Jardim Célia – 08191-330 Telefone: 11 3678-5383 / 3678-5384 ceutrespontes@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Vila Curuçá “João Cabral de Mello Neto” Av. Marechal Tito, 3452 Jd. Miragaia- 08115-000 Telefone: 11 6563-6137 ceucurucabiblioteca@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca Cora Coralina Rua Otelo Augusto Ribeiro, 113 Guaianases – 08412-000 Telefone: 11 2557-8004 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h e domingo das 10h às 15h bmcoracoralina@yahoo.com.br

Biblioteca Gilberto Freyre Rua José Joaquim, 290 Sapopemba – 03272-000 Telefone: 11 2143-1811 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmgilbertofreyre@yahoo.com.br

Biblioteca Hans Christian Andersen Av. Celso Garcia, 4142 Tatuapé – 03064-000 Telefone: 11 2295-3447 Horário: 2ª a 6ª feira, das 10h às 19h; sábado, 9h às 16h bibliotecahans@gmail.com

Biblioteca Jamil Almansur Haddad Rua Andes, 491-A Guaianases – 08440-180 Telefone: 11 2557-0067 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmjamilahaddad@yahoo.com.br

Biblioteca José Paulo Paes Largo do Rosário, 20 – 2º andar Penha – 03634-020 Telefone: 11 2227-1170 e 2091-3944 Horário: 3ª a 6ª feira, das 10h às 19h; sábados, domingos e feriados 10h às 16h bmjoseppaes@yahoo.com.br

Biblioteca Jovina Rocha Álvares Pessoa Av. Padre Francisco de Toledo, 331 Cohab I – Itaquera – 03590-120 Telefones: 11 2741-0371 e 2741-0371 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmjovinarapessoa@yahoo.com.br

Biblioteca Lenyra Fraccaroli Praça Haroldo Daltro, 451 Vila Nova Manchester – 03444-090 Telefone: 11 2295-2295 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h E-mails: lenyrafraccaroli@yahoo.com.br e lenyrafraccaroli@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca Milton Santos Av. Aricanduva, 5.777 Jardim Aricanduva – 03527-000 Telefone: 11 2726-4882 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmmiltonsantos@yahoo.com.br

Biblioteca Paulo Sérgio Duarte Milliet Praça Ituzaingó, s/n Tatuapé – 03334-020 Telefone: 11 2671-4974 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmpaulosmilliet@yahoo.com.br

Biblioteca Paulo Setúbal Av. Renata, 163 Vila Formosa – 03377-000 Telefones: 11 2211-1508 e 6211-1507 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h e domingo, das 10h às 15h bm11paulosetubal@yahoo.com.br

Biblioteca Prof. Arnaldo Magalhães Giácomo Rua Restinga, 136 Tatuapé – 03065-020 Telefones: 11 2295-0785 e 2092-0108 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, das 9h às 16h bmarnaldomgiacomo@yahoo.com.br

Biblioteca Raimundo de Menezes Av. Nordestina, 780 São Miguel Paulista – 08021-000 Telefone: 11 2297-4053 Horário: 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h; sábado, 9h às 16h bmraimundomenezes@gmail.com Biblioteca Ricardo Ramos Praça Centenário de Vila Prudente, 25 Vila Prudente – 03132-050 Telefone: 11 2273-4860 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmricardoramos@yahoo.com.br

Biblioteca Rubens Borba Alves de Moraes Rua Sampei Sato, 440 Ermelino Matarazzo – 03814-000 Telefone: 11 2943-5255 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmrubensbmoraes@yahoo.com.br

Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda Rua Augusto Carlos Baumann, 564 Itaquera – 08210-590 Telefone: 11 2205-7406 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmsergiobholanda@yahoo.com.br

Biblioteca Vicente de Carvalho Rua Guilherme Valência, 210 Cohab II – José Bonifácio – 08253-280 Telefones:11 2521-0553 e 2527-0111 Horário: 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h; sábado, 9h às 16h bmvicentedecarvalho@yahoo.com.br

Biblioteca Vicente Paulo Guimarães Rua Jaguar, 225 Vila Curuçá – 08030-460 Telefone: 11 2035-5322 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmvicentepguimaraes@yahoo.com.br

Biblioteca Vinicius de Morais Av. Jardim Tamoio, 1.119 Cohab II – José Bonifácio – 08255-010 Telefone: 11 2521-6914 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmviniciusdemoraes@yahoo.com.br

Bosque da Leitura Parque do Carmo Parque do Carmo Av. Afonso de Sampaio e Souza, 951 *Casarão em frente ao lago, junto ao Museu do Meio Ambiente e da Administração do Parque Itaquera – 08270-000 Telefone: 11 2748-0010 (administração do parque) e 11 3675-8096 (informações) Horário: sábados e domingos das 10h às 16h bosquedaleitura@prefeitura.sp.gov.br

Bosque da Leitura Parque Lajeado Rua Antônio Thadeo, 74 Guaianases – 08450-160 Telefone: 11 2153-6215 (administração do parque) e 11 3675-8096 Horário: sábados e domingos das 10h às 16h bosquedaleitura@prefeitura.sp.gov.br Bosque da Leitura Parque Esportivo dos Trabalhadores Parque Esportivo dos Trabalhadores Rua Canuto Abreu, s/n Vila Formosa – 03336-060 Telefone: 11 2671-8788 (administração do parque) e 11 3675-8096 Horário: sábados e domingos das 10h às 16h bosquedaleitura@prefeitura.sp.gov.br Ponto de Leitura André Vital Av. dos Metalúrgicos, 2255 Cidade Tiradentes – 08470-000 Telefone: 11 2282-2562 Horário: 2ª a 6ª feira das 8h às 17h; sábado e domingo das 11h às 17h, exceto feriados

Ponto de Leitura Jardim Lapenna Rua Serra da Juruoca, s/n (Galpão da Cultura e Cidadania) Jardim Lapenna – 08071-180 Telefone: 11 2297-3532 Horário: 2ª à sábado das 9h às 18h, exceto feriados

Ponto de Leitura Juscelino Kubitschek Av. Inácio Monteiro, 55 Cidade Tiradentes – 08470-000 Telefone: 11 2556-3036 Horário: 2ª a 6ª feira das 8h às 17h; sábado e domingo das 11h às 17h, exceto feriados Ponto de Leitura Parque do Rodeio Parque do Rodeio Rua Igarapé da Bela Aurora, s/n Cidade Tiradentes – 08472-200 Telefone: 11 2555-4276 Horário: 2ª a 6ª das 8h às 17h; sábado e domingo das 11h às 17h, exceto feriados

Ponto de Leitura do Piqueri Rua Tuiuti, 515 – Parque do Piqueri Tatuapé – 03081-000 Telefone: 11 2092-6524 (informações) Horário: 2ª a 6ª das 8h às 17h; sábados e domingos das 9h às 16h Ponto de Leitura São Mateus Rua Fortaleza de Itapema, 268 Jardim Vera Cruz – 08330-054 Telefone: 11 2019-1718 Horário: 2ª a 6ª das 9h às 16h Ponto de Leitura Severino do Ramo Rua Barão de Alagoas, 340 Itaim Paulista – 08120-000 Telelefone: 11 2963-2742 Horário: 2ª a sábado das 9h às 18h Ponto de Leitura Tide Setúbal Rua Mário Dallari, 170 Jd. São Vicente – 08021-580 Telefone: 11 2297-5969 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado das 10h às 17h, exceto feriados Ponto de Vila Mara Rua Conceição do Almeida, 170 São Miguel Paulista – 08081-370 Telefone: 11 2586-2526 Horário: 2ª a 6ª feira das 10h às 18h; sábado das 9h às 16h, exceto feriados

ZONA OESTE

Biblioteca Alceu Amoroso Lima Rua Henrique Schaumann, 777 Pinheiros – 05413-021 Telefone: 11 3082-5023 Horário: 2ª a 6ª feira, das 10h às 19h; sábado, 9h às 16h O Núcleo Temático de Poesia atende de 2ª a 6ª feira das 8h às 19h e sábado das 9h às 16h bmalceualima@yahoo.com.br

Biblioteca Álvaro Guerra Rua Pedroso de Morais, 1.919 Pinheiros – 05419-001 Telefone: 11 3031-7784 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bcsp.aguerra@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca Anne Frank Rua Cojuba, 45 Itaim Bibi – 04533-040 Telefone: 11 3078-6352 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmannefrank@yahoo.com.br

Biblioteca Camila Cerqueira César Rua Waldemar Sanches, 41 Butantã – 05589-050 Telefone: 11 3731-5210 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmcamilaccesar@yahoo.com.br

Espaço de Leitura Cecília Meireles Rua Araçatuba, 522 Vila Romana – 05058-010 Telefone: 11 3834-0004 Horário: 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h; sábado, 9h às 16h

Biblioteca CEU Butantã «Roberto Marinho» Av. Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia, 1.700 a 1.870 Jardim Esmeralda – Butantã – Rio Pequeno – 05588-001 Telefone: 11 3732-4515 bibliotecarobertomarinho@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Jaguaré «Professor Henrique Gamba» Avenida Kenkiti Simomoto, 80 Jaguaré – 05347-010 Telefones: 11 3719- 2250 (CEU) / 3719-2343 Diretoria Regional de Educação – Pirituba ceujaguarebiblioteca@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca CEU Uirapuru Rua Nazir Miguel, s/nº Jardim João XXIII – 05569-010 Telefone: 11 3782-3143 (CEU) Diretoria Regional de Educação – Butantã ceuirapuru@prefeitura.sp.gov.br

Biblioteca Clarice Lispector Rua Jaricunas, 458 Bairro Siciliano – 05053-070 Telefone: 11 3672-1423 Horário: 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h; sábado, 9h às 16h bmclaricelispector@yahoo.com.br

Biblioteca Mário Schenberg Rua Catão, 611 Lapa – 05049-000 Telefone: 11 3672-0456 Horário: 2ª a 6ª feira, das 10h às 19h; sábado, 9h às 16h bcsp.mschenberg@prefeitura.sp.gov.br

Bosque da Leitura Parque Raposo Tavares Parque Raposo Tavares Rua Telmo Coelho Filho, 200 Vila Albano 05543-020 Telefone: 11 3735-1372 (Administração do parque) Horário: domingos, das 9h30 às 16h bosquedaleitura@prefeitura.sp.gov.br

Ponto de Leitura do Butantã Junta Mizumoto, 13 Jardi Peri Peri – Butantã – 05537-070 Telefone: 11 3742-6218 e 11 3744-4369 Horário: 2ª das 14h às 17h, 3ª a 6ª das 9h às 17h; sábados das 9h às 13h