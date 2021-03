O metabolismo e o sono estão intimamente ligados. O descanso de qualidade ajuda na manutenção do equilíbrio do metabolismo, fazendo com que tenhamos mais energia, mais saúde e que a perda de peso seja mais rápida. Do contrário, se dormimos pouco, o metabolismo entra em um ritmo lento, nos sentimos cansados e a digestão parece mais pesada.

O metabolismo em equilíbrio é essencial para a manutenção de processos no nosso organismo. Alimentação, tabagismo, doenças relacionadas, exercícios físicos e ritmo de vida são alguns fatores que influenciam no nosso metabolismo. Trata-se do conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso corpo e que têm relação direta com o equilíbrio das funções cardiovasculares e respiratórias.

De forma simples: o metabolismo transforma os alimentos em energia. Além disso, o processo metabólico também produz calor e é capaz de sintetizar os compostos essenciais para a nossa fisiologia. O metabolismo é dividido em dois processos: o catabolismo e o anabolismo.

Catabolismo é responsável por processar os alimentos digeridos e disponibilizar energia para nossos órgãos. Anabolismo é o processo de construir novas moléculas a partir de outras menores, sendo possível a construção de tecidos e órgãos.

É possível ajudar a manter um equilíbrio saudável entre o sono e o metabolismo através do exercício físico, dieta equilibrada e hidratação. O consumo de chás pode ser um aliado nessa recuperação do equilíbrio do nosso corpo através da boa qualidade do sono diário. Confira!

Chá de folhas de limão

Esse é um chá que tem funções diuréticas e que ajuda a eliminar as toxinas do nosso corpo. Além disso, também tem propriedades que facilitam a desinflamação do corpo, redução da pressão arterial e relaxamento. Pode ser consumido de forma natural ou com mel para adoçar.

As propriedades sedativas das folhas do limão podem ajudar no tratamento de problemas relacionados à insônia e ao nervosismo.

Chá de Camomila

A camomila é reconhecida por suas propriedades anti inflamatórias, anti bactericidas e que reduzem a insônia. Contudo este não é o seu único benefício: a camomila contém também cálcio e magnésio. Esses dois nutrientes essenciais são importantes no corpo. Esse chá também é benéfico para nossa saúde digestiva e tem efeito calmante, diminuindo a ansiedade e a compulsão alimentar. Isso acontece porque a camomila tem função diurética e suprime o apetite.

*Para mais informações e recomendações, consulte sempre seu médico.