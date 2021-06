3 penteados práticos para cabelos cacheados que você precisa fazer esta semana; com tutorial

Preparada para mais uma semana? E o que acha de conferir algumas dicas de penteados práticos para facilitar ainda mais o seu dia a dia? Se você está pensando em dar uma mudada nos fios, mas não quer cortar ou pintar, as dicas desta segunda-feira (7) vão te ajudar bastante.

Mas qual o tipo de penteado que você mais gosta? Com coque, rabo de cavalo ou usando bandana? Caso tenha dúvidas ou prefira não responder, melhor aprender todos, não é mesmo?

E para quem ficou curioso, as sugestões são compartilhadas em um tutorial no canal do YouTube Eu Cams, com dicas super fáceis e que você pode fazer sozinha em casa.

Vamos separar os acessórios dos seus penteados?

Isso mesmo! Se você quer reproduzir os penteados enquanto confere o tutorial, é necessário que conte com os itens abaixo. Lembrando que eles auxiliam tanto no processo, quanto na finalização das dicas. Portanto, se tiver, separe:

Lenço ou bandana;

Elástico de cabelo;

Presilha;

Pente;

Grampo (opcional).

E então, preparada para um tutorial? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

