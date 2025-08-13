Os signos que passam por transformações a partir de agora

Após a Lua Cheia em Aquário que ganhou os céus no fim de semana, alguns signos podem passar por transformações importantes.

ANÚNCIO

Confira quais são:

Câncer

É um momento de transformação, na qual clarezas sobre a vida começam a chegar. Aproveite essa energia para quitar ganhar mais confiança e se libertar de feridas do passado que ainda doem.

Leão

A energia chega para o transformar, principalmente sobre relacionamentos. Romances ou conexões que precisam de esclarecimentos começam a criar novos caminhos, em busca de maior reciprocidade ou finalizações.

Virgem

ANÚNCIO

É um momento de finalização e começo de um novo capítulo. Padrões limitantes são deixados no passado e um novo compromisso com sua própria vida será assumido. É hora de cuidar mais de si e permitir a renovação.