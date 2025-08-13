Horóscopo Chinês: os signos que receberão um impulso financeiro nos próximos dias

Estes são os signos do Horóscopo Chinês que receberão um impulso financeiro nos próximos dias. Confira a lista:

Rato (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

De todos os signos do zodíaco chinês, os nascidos no ano do Rato são os que mais apreciam este período, graças às suas conexões humanas. Esta semana é ideal para demonstrar gentileza a alguém especial, o que não só fortalecerá seus laços, como também ajudará a manter a energia fluindo adequadamente. A astrologia recomenda que você se concentre em projetos pelos quais você realmente é apaixonado.

A paixão e a astúcia desses roedores são a força motriz do sucesso; no entanto, é melhor evitar reuniões ou encontros importantes no próximo fim de semana. Novos laços surgirão, e a compreensão poderá vir daqueles que você menos espera.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

A sorte do Tigre estará no campo emocional. Este signo descobrirá quem são as pessoas que realmente o apoiam nos momentos mais difíceis. Além disso, seu círculo social pode se expandir graças à participação em eventos e reuniões.

O amor pode entrar em sua vida, e você pode deixar laços antigos para trás e se abrir para novos relacionamentos que contribuam para o seu crescimento pessoal. Esta fase é uma ponte para o futuro com que você sempre sonhou.

Cavalo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Otimista por natureza, o Cavalo na Astrologia Oriental vive um dos melhores momentos do ano. Haverá muita positividade, e a solidariedade com alguém necessitado multiplicará seus gestos altruístas

No entanto, nestá quinta-feira, segundo o horóscopo chinês, pode ser um dia complicado. Confiar na sua gentileza ajudará você a superar situações embaraçosas. No fim de semana, a sorte pode se manifestar com mais clareza, talvez por meio de um convite ou um encontro inesperado que dará o tom para o resto do mês.

Com informações do site Minuto Neuquén