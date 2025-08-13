Confira as revelações do tarot, desta quarta-feira (13), para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Signo de Sagitário – De 22 de novembro a 21 de dezembro

Você verá sua coragem ressurgir e enfrentará um desafio com alguma dose de intimidação que no passado o impedia. Simplesmente se mantendo firme e dando o seu melhor, o sucesso contribui significativamente para construir a confiança que você nunca mais terá. Este é o seu momento de dizer que a persistência sempre compensa.

Signo de Capricórnio – De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Manter o foco no objetivo e a paciência no trabalho demonstrarão que a perseverança traz resultados magníficos. As pessoas admirarão sua disciplina e se sentirão motivadas a trabalhar duro pelo seu exemplo. Use essa energia para seguir em frente com confiança, reconhecendo o impacto do trabalho duro. Continue assim; você está dando um bom exemplo.

Signo de Aquário – De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Algo que você pensava estar contra você está mudando repentinamente, abrindo portas para novas oportunidades. Isso deve lembrá-lo de que a vida ainda pode abençoá-lo(a) em seus momentos mais sombrios. Seja receptivo(a) às mudanças e receba-as com positividade. Confie no fluxo deste dia, pois a sorte está unindo forças com seus esforços e sonhos.

Signo de Peixes – De 19 de fevereiro a 20 de março

Seja resolvendo um problema ou apoiando alguém, sua energia calma, porém forte, brilhará. Portanto, confie nessa força interior, pois ela lhe permitirá crescer e acreditar em si mesmo. Celebre este momento de realização, pois é o início de uma versão mais forte de você.

Texto com informações do site Hindustan Times