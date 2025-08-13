As revelações do tarot desta quarta-feira (13) para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot, desta quarta-feira (13), para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

O reconhecimento é um símbolo dos seus esforços que brilharam até agora. Portanto, aproveite este momento para apreciá-lo com orgulho e deixe que ele o motive a estabelecer metas ainda mais elevadas. Isso é algo que você realmente merece. Valorize com gratidão e confiança.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Confie em seus pensamentos, pois, por enquanto, eles são aguçados e alinhados com a verdade. Use essa nova perspectiva, simplifique as coisas e tome decisões rápidas. Agora é o momento perfeito para colocar em prática novas ideias e compartilhá-las com outras pessoas. Pensamento inteligente exige ações inteligentes.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Você pode enfrentar um pequeno contratempo. No entanto, terá a chance de demonstrar sua resiliência, lidando com a situação com elegância. Em vez de se prender ao que deu errado, busque força no que ainda permanece e siga em frente. Receber feedback positivo ajudará a transformar o negativo em lições valiosas, fortalecendo você.

ANÚNCIO

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Esteja aberto a conversas e aproveite as possibilidades sem hesitar. A energia está fortemente favorável a escolhas ousadas; nunca pense em se conter quando uma oportunidade se apresentar. Confie nos seus instintos, pois eles o guiarão para a escolha certa. Este é o momento para acolher uma mudança e lutar por algo grandioso.

Texto com informações do site Hindustan Times